Coronavirus Francia: 14.967 morti, 136.779 casi/ Medici chiedono aumento di stipendio

Pubblicità

Il Coronavirus in Francia ha già fatto segnare 136.779 casi e 14.967 decessi totali dall’inizio della pandemia e terrà la nazione sotto chiave ancora per un po’. Il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha annunciato l’estensione delle misure di contenimento sino all’11 maggio, aggiungendo che nessuna manifestazione potrà essere programmata prima di metà luglio. Così, appena due ore dopo l’intervento del capo dello Stato, Olivier Py, regista, e Paul Rondin, vicedirettore dell’evento teatrale più famoso del mondo, il Festival di Avignone, hanno preso la loro decisione. “Abbiamo condiviso la speranza finché ci è stato consentito, ma adesso non esistono più le condizioni per lo svolgimento dell’edizione numero 74 della kermesse”. Il Festival di Avignone era originariamente previsto dal 3 al 23 luglio 2020 e si tratta di un annullamento a suo modo storico; dalla sua creazione nel 1947, infatti, questo evento teatrale è stato cancellato solo una volta, nel 2003, esattamente diciassette anni fa.

Pubblicità

CORONAVIRUS FRANCIA: I MEDICI CHIEDONO L’AUMENTO DELLO STIPENDIO

Mediante un comunicato stampa congiunto, i gruppi interospedalieri e interurgenze hanno reagito all’annuncio di Emmanuel Macron e hanno ricordato in particolare che “è oggi che mancano i mezzi di protezione per gli operatori sanitari e i medicinali necessari per i pazienti”. Mentre il loro impegno è stato accolto con favore dal capo dello Stato e dal popolo francese, ora credono che “l’ingiustizia deve essere riparata e che ci deve essere dato ciò che è dovuto”. In particolare, un aumento di stipendio, dal momento che loro agiscono senza sosta in prima linea contro un nemico invisibile, mettendo a rischio prima di tutto la propria incolumità. “La forza lavoro deve essere rafforzata, il carico di lavoro deve essere sostenibile. Il budget dell’ospedale pubblico deve essere commisurato alle sue esigenze, e la governance dell’ospedale deve funzionare come ha fatto in questi tempi di crisi, cioè seguendo le decisioni di chi opera sul campo. È inconcepibile che il discorso del Presidente della Repubblica non si traduca in misure efficaci“, dicono i gruppi di medici e paramedici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA