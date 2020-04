Conferenza stampa Macron, coronavirus Francia/ Diretta video: proroga misure lockdown

La Francia si appresta ad un nuovo lockdown e ad annunciarlo sarà questa sera il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron in un discorso alla nazione nella consueta conferenza stampa dalla sede dell’Eliseo: negli scorsi giorni si era diffusa la notizia che il messaggio alla Francia avrebbe dovuto tenersi giovedì prima di Pasqua ma il ritardare dell’accordo politico all’Eurogruppo sugli aiuti economici da stanziare a livello Ue e il complicarsi della situazione epidemiologica in tutta la Francia, ha suggerito ancora qualche giorno di riflessione per il Capo del Governo che così torna invece nel lunedì di Pasquetta a parlare con i francesi sul dramma forte che il coronavirus sta generando anche nella vicinissima Francia.

«Da qui a lunedì, Emmanuel Macron consulterà un gran numero di protagonisti del settore pubblico e privato, francesi, europei e internazionali per uno scambio di opinioni con loro sulle grandi questioni relative a Covid-19 e per preparare le decisioni che saranno annunciate al popolo francese lunedì» ha spiegato l’Eliseo giovedì scorso annunciando il discorso di Macron alla Francia per la giornata di oggi, 13 aprile 2020.

CONFERENZA STAMPA MACRON: L’IPOTESI DELL’ELISEO

Il lockdown ci sarà e andrà ben oltre il 15 aprile, data per ora fissata da Macron nel precedente Decreto governativo con tutte le misure anti coronavirus: non è ancora chiaro con quale cadenza e con che portata saranno le nuove proroghe volute dal Governo dopo che ancora nelle ultime ore sono stati limati i dettagli del provvedimento che varrà su tutto il territorio nazionale. Similmente a quanto avvenuto in Italia, con la proroga delle misure di contenimento e il lockdown fino ad inizio maggio, Macron potrebbe annunciare nella sua conferenza stampa provvedimenti assai vicini a quanto Roma e Madrid stanno attuando per provare ad uscire dalla morsa del contagio che ha già fatto più di 85mila contagiati e quasi 13mila morti.

Secondo Jean-François Delfraissy, presidente del Consiglio scientifico che collabora con la presidenza Macron «l’elemento essenziale e capitale nella lotta contro l’epidemia” consiste nel continuare il periodo di quarantena per diverse settimane». Altre fonti di stampa francese vicino all’Eliseo spiegano che nel corso del messaggio alla nazione il Presidente della Repubblica evocherà direttamente il periodo di “scadenza” della quarantena cui saranno ancora sottoposti i cittadini francesi: «Macron vuole essere molto chiaro sull’uscita dal confinamento e annunciare una scadenza precisa, non solamente un prolungamento per quindici giorni». Come a dire, quanto fatto da Conte in Italia con Dpcm ogni 15 giorni non è la strada che vuole affrontare l’Eliseo: «Siamo impegnati nel fare in modo che tra le 40 e le 45 milioni di maschere necessarie al personale medico siano sistematicamente consegnate settimana dopo settimana» ha fatto sapere la portavoce del governo, Sibeth Ndiaye dopo che lo stesso Macron sembra intenzionato a rispondere punto si punto alle vare polemiche sorte sulla penuria di mascherine e materiale sanitario.





