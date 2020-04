Coronavirus Francia, 14mila morti/ Lockdown fino a maggio? Attesa per discorso Macron

La Francia si classifica al quarto posto a livello mondiale per casi positivi da Coronavirus. Gli ultimi dati aggiornati in tempo reale che trapelano dalla mappa fornita dalla John Hopkins University rispetto all’emergenza Covid-19 parlano di 133.670 casi positivi ufficiali, per un totale di 14.412 morti e 27.469 persone ricoverate. Unico trend positivo quello relativo ai ricoveri in rianimazione: su questo versante si registra un calo importante dal momento che nelle precedenti 24 ore 220 persone sono entrate nel reparto dei casi più gravi e 255 ne sono uscite, per un saldo di 35 pazienti in meno per le terapie più pesanti. Alla luce di questi numeri, tuttavia, anche la Francia si prepara ad una proroga del lockdown ed infatti cresce sempre di più l’attesa in occasione del discorso del presidente Emmanuel Macron atteso per la serata di oggi, lunedì 13 aprile durante il quale annuncerà le nuove misure previste per tentare di contenere la diffusione della malattia. Non si esclude che, come avvenuto per l’Italia, anche la Francia deciderà con la proroga fino a maggio delle misure restrittive.

CORONAVIRUS FRANCIA, VERSO PROROGA LOCKDOWN

Il lockdown in Francia potrebbe durare almeno fino al 10 maggio prossimo ma secondo alcune previsioni potrebbe addirittura spingersi ben oltre, fino alla fine del prossimo mese stando a fonti politiche, mediche e di stampa. Sono queste le anticipazioni del discorso che Macron si accinge a fare al Paese nella serata di oggi, in occasione del suo quarto intervento pubblico dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Fonti vicine al governo citate da Le Journal du Dimanche, annunciano la chiusura generalizzata almeno fino al 15 maggio, mentre altre fonti rivelano che si starebbe pensando di proseguire con le attuali misure fino alla fine di maggio. Macron, nel discorso che è fissato alle ore 20.02 – al fine di consentire ai francesi il loro omaggio quotidiano al personale medico sanitario con il tradizionale applauso dalla finestra – potrebbe anche accennare ad una “possibile fine di alcune misure di confinamento” ma la data potrebbe a questo punto essere piuttosto lontana e con modalità estremamente lente e graduali. E’ possibile inoltre, scrive il giornale domenicale, che la riapertura delle scuole possa avvenire non prima di settembre. Le nuove misure potrebbero prevedere infine anche il divieto degli assembramenti di oltre 100 persone per tutta la stagione estiva.



