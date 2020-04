Coronavirus Francia: 23.293 morti, 165.842 casi/ Oggi discorso del premier Philippe

Pubblicità

La Francia continua ad aggiornare quotidianamente il drammatico bilancio connesso alla pandemia di Coronavirus: ad oggi, sono 165.842 i casi confermati dal primo contagio in landa transalpina, con 23.293 persone decedute dopo aver scoperto di avere contratto il Covid-19. L’attenzione della nazione, ora, è tutta rivolta al discorso del premier Édouard Philippe, in programma alle 15 di oggi, martedì 28 aprile 2020. Un appuntamento particolarmente atteso, anche e soprattutto in virtù della tematica che sarà oggetto di analisi da parte del Primo Ministro: il lockdown, che nelle scorse settimane il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha programmato a partire dall’11 maggio. Tanti sono i dubbi riguardo questa nuova fase: l’uso delle mascherine sarà obbligatorio sui mezzi di trasporto pubblico, per strada, al supermercato, al lavoro? Quali precauzioni bisognerà adottare per il ritorno sui banchi di scuola? Tutti dettagli sui quali il Governo ha lavorato alacremente e che saranno illustrati tra poche ore all’Assemblea Nazionale, chiamata successivamente a votare.

CORONAVIRUS FRANCIA: 6 CITTADINI SU 10 NON SI FIDANO DEL GOVERNO

Il termometro politico di Odoxa-CGI ha rivelato che 6 francesi su 10 non si fidano del Governo e delle misure adottate per arrivare alla fine del lockdown. Secondo il sondaggio, condotto per alcuni quotidiani nazionali e per la stampa locale, la popolarità di Emmanuel Macron è salita di 4 punti in aprile e di 9 punti da marzo e dall’inizio della pandemia di Covid-19, soprattutto tra i sostenitori di PS e LR (+17), che stanno moderando le loro critiche a causa della crisi sanitaria. Tuttavia, il 58% dei suoi connazionali lo ritiene ancora un presidente “cattivo”. Il suo Primo Ministro, Édouard Philippe, registra invece un trend leggermente migliore, con un indice di gradimento in crescita di 5 punti in aprile e di 11 punti in due mesi, ma rimane anche ampiamente impopolare (il 53% non lo ritiene all’altezza del compito). Inoltre, per quasi due terzi dei francesi, l’esecutivo attuale non è in grado di gestire l’emergenza epidemiologica e il 62% dei transalpini, come affermavamo precedentemente, non crede che si possa arrivare a un deconfinamento a partire dall’11 maggio.



