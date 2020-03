Coronavirus Germania: 26 morti, oltre 9300 casi/ Dal governo: “Vaccino solo nel 2021”

Il Coronavirus non accenna ad allentare la sua morsa e anche la Germania sta assistendo impotente alla crescita delle statistiche riguardanti i contagi: stando agli ultimi dati pervenuti nella serata di martedì 17 marzo 2020, i casi nel paese tedesco hanno superato quota 9300 e 26 persone sono morte a causa del Covid-19. La vita pubblica è stata già ridotta ai minimi termini e, intanto, il governo federale e i Länder stanno adottando misure drastiche al fine di rallentare l’ulteriore diffusione del virus e prevenire così un possibile collasso del sistema sanitario. Inevitabile, poi, che l’attuale condizione emergenziale si riverberi anche sul comparto economico del Paese: sempre più gruppi industriali stanno interrompendo la propria produzione, dal momento che la pandemia ha irrimediabilmente condizionato la domanda da parte dei clienti. Così, alcuni colossi del settore automobilistico, come Volkswagen e Audi hanno detto stop al proprio operato, al pari della multinazionale Daimler, che ha deciso di sospendere una porzione considerevole della propria produzione nel Vecchio Continente.

CORONAVIRUS GERMANIA, 26 MORTI E OLTRE 9300 CASI: VACCINO SOLO TRA UN ANNO (FORSE)

Non giungono intanto notizie positive sul fronte vaccino da parte del ministro federale della ricerca Anja Karliczek, che ha esortato alla pazienza la popolazione tedesca. “I ricercatori di tutto il mondo stanno lavorando a fondo su questo – ha dichiarato in un’intervista concessa alla ‘Passauer Neue Presse’ –. Siamo in stretto contatto con loro, ma lo sviluppo richiede tempo. Ci sono elevati standard di sicurezza nella creazione dei farmaci. Per quanto possibile, stiamo comunque accelerando le procedure”. Attualmente l’istituto Robert Koch non crede nella possibilità di disporre del vaccino prima della primavera 2021. Nel frattempo, considerata l’epidemia di Coronavirus, l’Unione tedesca della Giustizia ha chiesto la chiusura dei tribunali. “Il virus è un pericolo per i dipendenti dei tribunali e delle procure. È quindi ora necessario chiudere i tribunali per almeno due settimane”, ha dichiarato il presidente della Confederazione, Emanuel Schmidt. “C’è bisogno di omogeneità nelle scelte, fino ad ora abbiamo assistito a un mosaico di misure e non all’auspicata gestione controllata delle crisi”, ha chiosato.



