Coronavirus Germania: 273 morti e 45mila casi/ Previste 100mila richieste di prestiti

L’epidemia di Coronavirus continua a flagellare anche la Germania, che conta un minor numero di decessi rispetto agli altri principali Paesi d’Europa colpiti dall’infezione, ma che vede comunque aumentare vertiginosamente il totale dei casi: sono 45.014 quelli accertati sino ad oggi, con 273 persone venute a mancare dopo essere risultate positive al Covid-19. La banca statale per lo sviluppo “KfW”, intanto, si sta preparando a gestire le richieste di prestiti che, secondo una prima stima, saranno all’incirca 100mila: questo, almeno, è quanto ha dichiarato il CEO della banca, Günther Bräunig, alla testata giornalistica “Handelsblatt”. “Semplicemente non c’è nessun precedente in materia – ha aggiunto –. La pandemia mette in ombra tutto quello che abbiamo vissuto finora”. Nel contempo, il ministro della Difesa federale Annegret Kramp-Karrenbauer considera l’isolamento dei gruppi a rischio e i test completi per la verifica della positività al Coronavirus aspetti utili per uscire dall’attuale stato di emergenza. “Solo così elimineremo gradualmente le restrizioni”, ha affermato.

CORONAVIRUS GERMANIA: DIMINUISCONO GLI INCIDENTI STRADALI

È una logica conseguenza delle misure restrittive attuate per garantire il contenimento del Coronavirus, ma è giusto e doveroso sottolineare che in Germania il minor traffico veicolare ha portato ad avere un minor numero di incidenti lungo le strade tedesche. “Abbiamo ovviamente meno automobili in circolazione“, ha asserito Siegfried Brockmann, capo del dipartimento di ricerca sugli incidenti degli assicuratori. “Sono convinto che questa primavera vedremo una significativa diminuzione dei sinistri nel complesso, ma anche di quelli con danni alle persone”. I dati del fornitore di sistemi di navigazione TomTom mostrano anche che in molti luoghi c’è meno traffico: secondo questi dati, il volume di veicoli in movimento a Colonia, Monaco di Baviera, Amburgo e Francoforte si è ridotto drasticamente nel corso della scorsa settimana rispetto all’anno precedente. Segno piuttosto evidente che la maggior parte delle persone residenti in Germania sta osservando le prescrizioni governative per vincere quella che più che una battaglia, pare davvero una guerra.



