Coronavirus Germania: 3.804 morti, 134.753 casi/ A Berlino il 27 aprile scuole aperte

Pubblicità

Il Coronavirus in Germania ha costretto nuovamente le autorità governative e sanitarie a ritoccare verso l’alto il bilancio dall’inizio della pandemia; in particolare, sono 134.753 i casi confermati sino ad oggi e 3.804 persone sono decedute dopo aver scoperto la propria positività al Covid-19. Prosegue incessante, nel Brandeburgo, l’operato delle forze di polizia, impegnate nei controlli per garantire il rispetto delle norme restrittive. Nella giornata di mercoledì 15 aprile 2020 sono stati impiegati 540 agenti, che hanno denunciato 78 persone, 13 a livello penale e 65 per illeciti amministrativi. Non solo: in un parco di Friedrichshain, le forze dell’ordine hanno posto fine a una piccola festa, organizzata da undici persone con tre casse di birra e bottiglie di brandy. Dalle 18 del 14 marzo 2020, la polizia ha effettuato un totale di 2316 controlli sui negozi e 7632 controlli all’aperto. In 877 casi sono state ordinate chiusure immediate delle attività commerciale. In totale, sono stati individuati 1080 reati penali e, dal 23 marzo 2020, 1693 reati amministrativi.

Pubblicità

CORONAVIRUS GERMANIA: GLI ALUNNI DELLA DECIMA DI BERLINO A SCUOLA DAL 27 APRILE

Nella mattinata odierna, intanto, la senatrice per l’educazione di Berlino, Sandra Scheeres, ha dichiarato sulle frequenze dell’emittente “RBB Inforadio” che le lezioni per la decima classe inizieranno il 27 aprile. L’obiettivo è quello di garantire che gli alunni abbiano il tempo sufficiente per prepararsi al conseguimento del diploma di scuola media. Scheeres ha anche annunciato che l’esame MSA in tedesco sarà rinviato all’inizio di giugno. “Lo stiamo riprogrammando al 3 giugno, in modo che gli studenti abbiano ancora abbastanza giorni davanti a loro per imparare”. Le scuole elementari riapriranno, per la classe sesta, il prossimo 4 maggio. La senatrice ha assicurato che si presterà attenzione alle misure di contenimento della pandemia; ad esempio, i banchi degli alunni dovranno essere collocati a 1,50 metri di distanza l’uno dall’altro e ci dovrà essere un quantitativo sufficiente di sapone disponibile per il normale lavaggio delle mani. “È importante che le scuole siano ben pulite. Le autorità scolastiche garantiranno anche questo”, ha concluso Scheeres.



© RIPRODUZIONE RISERVATA