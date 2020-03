Coronavirus Germania: 4585 casi/ Chiuse tutte le scuole “Ora fa paura anche qui”

Di pari passo con le altre nazioni europee, cresce l’epidemia da coronavirus anche in Germania. Gli ultimi dati parlano di 4585 infetti, ma fortunatament,e nella nazione tedesca le vittime sono ancora pochissime, solo 8. Fatto sta che nel giro di 24 ore il numero di positivi è cresciuto di circa 800 unità, chiaro indizio circa l’emergenza in atto. Il governo è corso al riparo, con i 16 Lander (le varie regioni che compongono la Germania), che hanno deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado almeno fino al prossimo 20 aprile, approfittando anche della pausa per le vacanze pasquali. Annullata ovviamente anche la Bundesliga, l’ultimo campionato, fra i big 5 d’Europa a chiudere gli stadi, e nel contempo è stata annullata anche l’amichevole fra Germania e Italia. >Chiusi anche tutti i negozi, salvo quelli di prima necessità. Fra le zone più colpite, continua ad esservi il Nord-Reno in cima alla lista, con ben 1600 infetti, mentre la Baviera segue a quota 700.

CORONAVIRUS GERMANIA: RESTRIZIONI PER CHI E’ STATO IN ITALIA

Il governo ha messo in campo misure imponenti per aiutare le imprese, ben 550 miliardi di euro, che fanno sembrare i 25 miliardi a disposizione dell’esecutivo italiano, quasi delle briciole, ma questa, è un’altra storia… Intanto, è stato diramato un appello ai cittadini tedeschi rientranti in patria dopo essere stati in Italia: “Se negli ultimi 14 giorni siete stati in Italia, in Svizzera oppure in Austria evitate contatti non necessari e restate per due settimane a casa. Anche se non avete sintomi”, le parole di Jens Spahn, ministro della sanità tedesca, attraverso Twitter. Bloccati anche gli export di mascherine ed altre equipaggiamento di protezione, ma con minori restrizioni rispetto a quanto avvenuto soltanto qualche giorno fa, dopo le critiche sollevate dagli altri stati membri dell’Ue. Coronavirus, che come in molte altre nazioni europee, si è diffuso anche in parlamento: dopo i tre casi tra i liberali dell’Fdp, l’ultimo giunge dai Verdi. “Il coronavirus fa paura anche ai tedeschi – la testimonianza della monzese Lucina Rovelli, che da cinque anni vive a Stoccarda, a Il Giorno – che stanno chiudendo scuole, asili, cinema, teatri e iniziano a saccheggiare i supermercati. Ma fino all’altro giorno mi davano dell’esagerata quando spiegavo agli amici e ai colleghi che il coronavirus non è una semplice influenza e che per covid-19 in Italia si muore, a tutte le età”.

