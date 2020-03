Coronavirus Germania: 8 morti, 3300 casi/ Berlino chiude ristoranti, bar e discoteche

Si aggrava il bilancio del coronavirus in Germania: 8 morti e 3.300 casi di contagio, la conferma dell’Istituto Robert Koch. La regione più colpita dal Covid-19 resta il Nord Reno Westfalia, che ha già registrato quattro vittime. Due persone sono decedute nel Baden-Wuerttenberg, mentre una è morta in Baviera, senza dimenticare che un cittadino tedesco è scomparso in Egitto. Il governo ha adottato contromisure degne di nota, mentre notizia delle ultime ore è la decisione del sindaco di Berlino di chiudere bar, discoteche, pub e ristoranti della capitale a partire da martedì. Come spiegato da Die Welt, le misure decise dal primo cittadino Michael Muller dureranno fino al 19 aprile 2020. Ricordiamo che tredici Lander tedeschi su sedici hanno deciso di chiudere le scuole fino al 6 aprile, quando inizieranno le vacanze di Pasqua: tra le regioni coinvolte troviamo il Nordreno-Vestfalia e la Baviera.

CORONAVIRUS GERMANIA, STANZIATI 550 MILIARDI DI EURO

Come sta accadendo in Italia, il coronavirus ha importanti conseguenze economiche sul Paese e la Germania ha deciso di tirare fuori il bazooka: il Governo ha stanziato 550 miliardi di euro tra crediti illimitati, fondi sociali e agevolazioni fiscali. E il ministro dell’Economia Olaf Scholz non ha escluso che, se necessario, potrebbero anche essere aumentati: «E’ una questione di vita o di morte per tutti noi, ma abbiamo la forza finanziaria per superare questa crisi». Ricordiamo che le autorità hanno introdotto il divieto di visita ai parenti nei centri per anziani e nelle case di cura, mentre la Federcalcio ha annunciato il blocco della Bundesliga e della Zweite Liga: la 26° giornata è stata rinviata a data da destinarsi. Attese novità nel corso delle prossime ore, il coronavirus sta mettendo alle corde anche la Germania…

© RIPRODUZIONE RISERVATA