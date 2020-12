Coronavirus Germania, Regno Unito/ Ultime notizie, in Francia “No terzo lockdown”

Il coronavirus in Germania registra il record di morti in 24 ore. Nella giornata di ieri si sono infatti verificati ben 1.129 decessi causa covid, nuovo picco dopo le 962 vittime dello scorso 23 dicembre. 22.459 sono stati invece i nuovi casi emersi, chiaro indizio di come l’epidemia non intenda lasciare la propria presa mortale. Intanto sono già più di 78mila le vaccinazioni effettuate in Germania dall’inizio del V Day, così come fatto sapere dal sito del Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco.

“E’ possibile ricavare 6 dosi di vaccino da una fiala del vaccino BioNTech – le parole del ministro della Salute Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino – ne abbiamo dato informazioni sin da domenica scorsa ai Laender e ai centri vaccinali. Questo vuol dire che con gli strumenti giusti i medici possono già somministrare 6 dosi invece di 5, questo può avvenire con la siringa giusta”.

CORONAVIRUS FRANCIA: COPRIFUOCO DALLE 18:00?

Dalla Germania alla Francia dove al momento il governo non starebbe pensando ad un nuovo lockdown, nonostante questa ipotesi fosse circolata negli scorsi giorni. A spiegarlo è stato il ministro della salute, Olivier Veran, intervistato nelle scorse ore dall’emittente tv France 2: “Stiamo escludendo l’idea di un lockdown per il momento, sia nazionale sia locale, ma proporremo un’estensione del coprifuoco, che potrebbe iniziare alle 18 invece che alle 20 in tutte le aree dove sarà ritenuto necessario”. 11Mila sono stati i nuovi casi da coronavirus emersi nelle ultime 24 ore, mentre i ricoverati nei reparti di degenza normale sono cresciuti di 98 unità, portandosi a quota 24.743. Sono invece diminuiti di 28 i ricoveri in terapia intensiva, con le vittime che sono state 388 (totale da inizio emergenza 64.078). Concludiamo con la situazione coronavirus in Regno Unito, dove ieri sono stati scoperti più di 53mila casi di covid, e dove le vittime hanno superato quota 88mila: alle 84.641 confermate dall’Ons, si sono aggiunti altri 3.000 decessi, stando ai dati forniti dal governo.



