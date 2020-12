Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 dicembre/ Rapporto test-positivi all’8.7%

E’ atteso come sempre in serata il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello riferito alla giornata odierna, mercoledì 30 dicembre 2020. In attesa dei nuovi dati andiamo a rivedere i numeri di ieri con i contagi che sono tornati a salire rispetto ai giorni precedenti, ma nel contempo, è ridisceso il rapporto fra positivi e test processati, e si sono liberati nuovi posti letto.

Il report di ieri ha comunicato nel dettaglio 11.212 nuovi casi di covid, su 128.740 tamponi processati. La positività è stata dell’8.7%, in netto calo rispetto al 12.5 di lunedì, mentre sono risalite le vittime, ieri ben 659, numero che torna a crescere dopo un paio di giorni di assestamento. Per quanto riguarda i guariti, invece, sono stati 17.044 quelli comunicati, un numero decisamente significativo che ha ridotto sensibilmente la pressione sugli ospedali. Intanto quello di oggi sarà l’ultimo giorno dell’anno in zona arancione, poi da domani scatterà la zona rossa, che accompagnerà il 31 dicembre e il primo dell’anno.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, ABRUZZO VERSO ZONA GIALLA

A partire dal 7 gennaio, poi, torneranno le colorazioni in vigore prima del Dpcm di Natale, anche se, secondo il governatore dell’Abruzzo, la sua regione dovrebbe passare dall’arancione al giallo: “Non ho dubbi che dal 7 gennaio – le parole del presidente abruzzese in visita a Pescara, dichiarazioni riprese dai colleghi di Skytg24.it – l’Abruzzo sarà classificato come zona gialla. Lo dico in virtù di almeno due elementi. L’ordinanza che poneva l’Abruzzo in zona arancione è scaduta il 27 dicembre e i dati erano compatibili con una classificazione gialla già prima di Natale”. Significativi anche i dati segnalati dall’Istat, l’Istituto di statistica italiano, che ha quantificato l’incidenza delle morti covid sui decessi totali: “Da fine febbraio a novembre – fanno sapere – i decessi Covid-19 rappresentano il 9,5% del totale dei decessi del periodo. Durante la prima ondata epidemica (febbraio-maggio) questa quota è stata del 13% mentre nella seconda ondata il contributo complessivo dei decessi Covid-19 è passato al 16% a livello nazionale”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, 29 dicembre 2020

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 29 DICEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA