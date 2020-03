Coronavirus, Giovanni Gentile marito Teresanna Pugliese/ Video messaggio “rispettiamo tutte le direttive”

Videomessaggio per Teresanna Pugliese all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Per la bella concorrente del reality c’è il marito Giovanni Gentile. Questi ha rincuorato l’ex di Uomini e Donne, alla luce delle allarmanti notizie circa l’epidemia di coronavirus in Italia: “Ti mando questo messaggio per tranquillizzarti nella maniera più assoluta – esordisce Giovanni – anche in tua assenza stiamo rispettando in maniera egregia e puntuale le direttive del governo per arginare la diffusione del coronavirus. Stai serena perchè stiamo nettamente isolati grazie anche al buon senso dei nostri famigliari, e nello specifico anche a quello di mia sorella che mi supporta nella quotidianità”.

Giovanni ha quindi concluso il suo messaggio con delle parole d’amore e d’affetto: “Adesso più che mai sto comprendendo quanto sei brava ad organizzare da mamma perfetta. Un abbraccio strettissimo amore mio, ti voglio bene”. Giovanni Gentile e Teresanna Pugliese sono sposati dal 2018, ma i due si erano uniti ben prima, e nel 2015 era nato anche il loro primogenito Francesco. “Giovanni è arrivato all’improvviso – aveva raccontato recentemente Teresanna – è stato un fulmine a ciel sereno e con lui ogni giorno è ancora bello come il primo. Incontrarlo è stata una svolta per entrambi. Lo vedo e me ne rendo conto da come mi guarda e mi parla”. Clicca qui per vedere il videomessaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA