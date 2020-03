Paola Liguori, mamma Teresanna Pugliese/ “È stata un’attrice di Federico Fellini”

Paola Liguori, la mamma di Teresanna Pugliese, è diventata la protagonista di un toccante racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, durante una conversazione con Adriana Volpe, ha ripercorso la sua difficile infanzia. Teresanna ha raccontato che la madre si è innamorata dell’uomo sbagliato, suo padre, da cui ha avuto quattro figli che non hanno avuto una vita facile. Ad un certo punto, infatti, la mamma della Pugliese ha deciso di andare via di casa con i figli non ricevendo l’aiuto di nessuno. “Mia mamma ha fatto miriadi di lavori, dalla badante alla cantante di piano bar. Era un’artista, è stata attrice di Fellini. Mio fratello Pasquale ci faceva un po’ da padre, però anche lui era piccolo. Tornava tardi dal lavoro ed era completamente sola anche se qualche amico le è stato vicino”, ha confessato la Pugliese che è stata così costretta a crescere in fretta. La mamma rappresenta un punto di riferimento per Teresanna, la quale, però, ammette di non avere un rapporto molto fisico con la mamma. “Aia mamma non ha avuto tempo di darci affetto – ha confessato la gieffina- Non siamo molto fisici, ci imbarazziamo per gli abbracci, ma tra di noi si è innescato un affetto incrollabile”, ha raccontato ad Adriana Volpe la Pugliese.

PAOLA LIGUORI, MAMMA TERESANNA PUGLIESE: “NON HA FATTO NULLA DI SBAGLIATO”

Teresanna Pugliese è legatissima alla mamma e ai fratelli. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha elogiato tutti la madre non solo per i sacrifici che ha dovuto fare per lei e i suoi fratelli, ma anche per i bocconi amari che ha dovuto mandare giù per i giudizi della gente. “Ricordo anche che alcune mamme dicevano ai figli di non frequentarci perché mamma era sola, il suo miglior amico era omosessuale e 30 anni fa, una donna sola con 4 figli e un amico gay era un scandalo […] Ma mamma è sempre stata avanti”, ha raccontato alla Volpe Teresanna. Nonostante non abbia avuto un’infanzia spensierata, tuttavia, Teresanna non è mai stata arrabbiata con la madre. “In fondo mia mamma cosa ha fatto di sbagliato? Si è innamorata di un uomo sbagliato e poi ha avuto la forza di andarsene. A 14 anni ho iniziato a lavorare per la mia famiglia, ero felice se mia madre era felice. Per noi è una forma mentis. Ci siamo uno per l’altro”, ha concluso la Pugliese.

