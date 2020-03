Grande Fratello Vip 2020/ Fabio Testi a sorpresa su Paola: “Poco umile, ma adesso…”

Dopo giorni di liti, accuse e lacrime, nella Casa del Grande Fratello Vip sembra essere tornato il sereno. Pare sia in atto una tregua tra Valeria Marini e Antonella Elia che, nelle ultime ore, è riuscita a riappacificarsi anche con Fernanda Lessa. Da alcune ore, dunque, si respira aria di pace ma il timore che sia solo un breve momento è tanto. Intanto c’è anche qualcun altro che si è ricreduto dopo un acceso scontro nella Casa: Fabio Testi. L’attore ha avuto un confronto con Paola Di Benedetto e le ha confessato di avere cambiato idea sul suo conto nel corso degli ultimi giorni. “Ti sei ammorbidita, rilassata. – ha ammesso – Inizialmente la vedevo così rigida, così chiusa, poco umile. Ha sempre un po’ vacillato. Non è sicura di se stessa, è fragile. Allora si chiude come un’armatura e appare così. Inizialmente mi stava un po’ antipatica, dico la verità.”

Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto commossa da Fabio Testi

Un passo importante quello di Fabio Testi verso Paola Di Benedetto che, dopo il confronto con l’attore, ha espresso, commossa, la sua felicità nella solitudine del confessionale del Grande Fratello Vip.“Ha colto delle sfumature mie super intime che evidentemente solo un uomo con quella esperienza, con quel carattere può cogliere. – ha ammesso la Di Benedetto, per poi aggiungere – Mi dispiace aver avuto questa sorta di contatto padre-figlia solamente adesso. Avremmo potuto conoscerci molto di più, avremmo potuto approfondire tante situazioni in più.” E ha concluso “Soprattutto io avrei potuto imparare molto di più da lui”. Un abbraccio e un bacio ha sancito infine il confronto e la pace definitiva tra le due parti. Intanto Fabio rischia di abbandonare la Casa mercoledì: il televoto lo salverà nuovamente o accoglierà la sua richiesta di uscire?

