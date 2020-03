Coronavirus, Grande Fratello Vip in preghiera/ Video, “operatori sanitari veri eroi”

Poco alla volta, anche grazie alle informazioni fornite negli ultimi giorni, i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono resi conto della gravità della situazione che attualmente sta vivendo il nostro Paese a causa dell’emergenza Coronavirus. Oggi, i coinquilini della Casa di Cinecittà hanno deciso di dedicare un momento di raccoglimento per pregare tutti insieme in maniera molto sentita. Una parentesi davvero toccante e che ha commosso particolarmente anche i fan del reality, i quali via social hanno potuto visionare e commentare il video. I concorrenti si sono così ritrovati in giardino, disposti a cerchio, mentre Fabio Testi intonava l’Ave Maria alla quale in tanti hanno partecipato. “Vogliamo fare una preghiera anche a tutte quelle persone che stanno lavorando negli ospedali?”, ha domandato Adriana Volpe ai compagni di avventura. “Agli operatori sanitari”, le ha fatto eco Licia Nunez. “Agli operatori sanitari, a tutte quelle persone che sono dei piccoli, grandi eroi”, ha proseguito Adriana.

CORONAVIRUS, GRANDE FRATELLO VIP: PREGHIERA PER GLI OPERATORI SANITARI

Fabio Testi proprio a coloro che in queste giornate di grande emergenza stanno dedicando tutta la loro vita, mettendo chiaramente a rischio la loro stessa esistenza, ha voluto dedicare il suo pensiero in questa giornata. “A loro rivolgiamo un grande abbraccio e ci rivolgiamo a loro con un applauso grande ringraziandoli di cuore. Sono dei veri eroi”, ha commentato mentre i suoi compagni di avventura partecipavano all’applauso collettivo. Particolarmente toccante l’atteggiamento di Sossio Aruta e Paola Di Benedetto, che hanno silenziosamente partecipato al momento di preghiera. Tra coloro che si sono ritrovati in giardino anche Andrea Denver, già molto colpito nei giorni scorsi dopo il videomessaggio dei familiari, così come Antonella Elia, Paolo Ciavarro, Patrick, Antonio Zequila. Tutti riuniti con un unico intento, quello di far giungere forte e chiara la loro preghiera all’Italia ed al mondo intero dopo la terribile pandemia che sta attraversando le nostre giornate.





© RIPRODUZIONE RISERVATA