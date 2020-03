Grande Fratello Vip 2020, nominati/ Coronavirus e liti di Antonella Elia: è caos!

Grande Fratello Vip, Coronavirus e Antonella Elia contro tutte

Puntata sicuramente particolare quella del Grande Fratello Vip 2020 in onda ieri su Canale 5. L’atmosfera che si respira è insolita e inevitabilmente pesante visto quanto sta accadendo in Italia per il Coronavirus. Il pubblico in studio non c’è ma Alfonso Signorini invita da subito i concorrenti ad essere se stessi e a regalare al pubblico a casa qualche ora di leggerezza. Un compito portato avanti discretamente, soprattutto grazie alla grande quantità di liti e scontri che anche questa sera popolano la diretta. Unica e sola protagonista ancora lei: Antonella Elia. “Sei riuscita a litigare con tutte!” sottolinea anche Alfonso Signorini ironicamente e prima che in Casa si accenda l’ennesimo scontro, stavolta con Licia Nunez da una parte e Valeria Marini dall’altra.

Antonella, Adriana e Fabio nominati

È proprio Antonella Elia a beccarsi la maggior parte dei voti dei suoi coinquilini e finire dritta in nomination per la prima volta in questa edizione. Ma i suoi avversari non sono meno temibili: con lei al televoto questa settimana finiscono Adriana Volpe e Fabio Testi. Uno scontro a tre che potrebbe portare grosse sorprese nella prossima diretta. Al Grande Fratello Vip in questa anomala puntata anche molti momenti emozionanti: Denver e Paola Di Benedetto ricevono un videomessaggi dai loro genitori, ma sorprese anche per Fernanda Lessa da parte delle figlie. Non manca l’ennesimo scontro tra Adriana Volpe e Antonio Zequila, con tanto di monologo della conduttrice sull’importanza delle parole. A lasciare la casa in questa puntata – e senza grandi sorprese – è stata Asia Valente, che non ha poi potuto fare il suo ingresso in studio, essendo Signorini a Milano e non a Cinecittà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA