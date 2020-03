Coronavirus in Francia/ 1126 contagiati, 19 morti: Macron verso nuove restrizioni?

Il Coronavirus continua a diffondersi in Francia. Stando ai dati diffusi oggi alle 15:00, ci sono 1.126 casi confermati e 19 morti. Nel giro di un giorno, dunque, Covid-19 ha fatto tre nuove vittime e contagiato altre 177 persone. Ma maggiori dettagli verranno forniti in serata nel consueto briefing quotidiano per la stampa sull’evoluzione dell’epidemia in Francia. A tal proposito, c’è attesa anche per conoscere quali sono le regioni più colpite dal Coronavirus. Al momento ci sono i dati relativi ai contagi nelle regioni del centro-ovest. Ad esempio, in Val de Loire ci sono 17 casi confermati, di cui 5 a Indre-et-Loire, secondo le informazioni fornite dall’Agenzia sanitaria regionale. Invece nella Nouvelle-Aquitaine il numero dei casi positivi è salito a 29, quindi sono 13 in più rispetto a sabato. Ora ci si interroga sulle misure da intraprendere per contenere l’epidemia e si valuta di emulare l’Italia che ha “chiuso” la Lombardia e altre 14 province.

CORONAVIRUS IN FRANCIA, VERSO NUOVE RESTRIZIONI?

L’allarme Coronavirus è scoppiato anche in una stazione di polizia del 15° arrondissement di Parigi, che stamattina ha chiuso i battenti a causa di un caso sospetto. Una fonte della polizia ha poi rassicurato: sono stati eseguiti i test e il blocco è terminato. Stando a quanto riportato da Le Parisien, pare che i sospetti sul contagio riguardassero qualcuno che era in custodia. Invece un agente di polizia della stazione di Briançon è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta dell’ottavo caso rilevato qui dal 5 marzo. I contagiati sono curati negli ospedali di Gap e Briançon. La prefettura del dipartimento in un comunicato ha chiarito che la continuità del lavoro all’interno della stazione di polizia di Briançon è assicurata. Secondo quanto riferito da Le Figaro, è stata aperta un’indagine da parte dell’agenzia sanitaria regionale e dall’unità regionale di sanità pubblica francese per identificare e valutare le persone con cui è entrato in contatto.

