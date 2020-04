Coronavirus, in Italia “piano segreto”/ Parlamento non informato: “rischio panico”

Pubblicità

Ritardi del governo? Vuoto decisionale? Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria del ministero della Salute respinge tutte le accuse. Un’inchiesta del Corriere della Sera aveva ricostruito un mese di ritardi nella gestione dell’emergenza coronavirus in Italia, ma in realtà già da gennaio era attivo un piano segreto. «Dal 20 gennaio avevamo pronto un piano secretato e quel piano abbiamo seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio», dichiara Urbani al quotidiano di via Solferino. Si tratta di un “piano nazionale di emergenza” per contrastare il coronavirus. Nel documento ci sono gli orientamenti programmatici su cui si sono basate le scelte del governo.

In quelle pagine sono descritti tre scenari del coronavirus in Italia, uno però era troppo drammatico per essere divulgato a cittadini e Parlamento senza il rischio di scatenare il panico tra i cittadini. Per questo motivo il piano è stato secretato. Ma quello scenario non si è realizzato perché il governo ha scelto, seppur gradualmente, di mettere l’Italia in lockdown e di imporre il distanziamento sociale. Questa la ricostruzione dei tecnici del ministero della Salute.

Pubblicità

CORONAVIRUS ITALIA “SAREBBE STATO MEGLIO LOCKDOWN IMMEDIATO”

«Non c’è stato nessun vuoto decisionale», assicura Andrea Urbani al Corriere della Sera. Eppure, la Lombardia è stata la regione colpita con più “violenza” dal coronavirus in Italia. «Si può sempre fare meglio, ma siamo stati investiti da uno tsunami, che ha colpito l’Italia come primo Paese in Europa». Il direttore generale della Programmazione sanitaria del ministero della Salute riconosce che le chiusure possono essere state tardive. «Con il senno di poi, sarebbe stato meglio un lockdown immediato». D’altra parte, ricorda che c’erano solo due cittadini cinesi contagiati, quindi sono state assunte «scelte proporzionate». E cita lo studio dell’Imperial College, secondo cui in Italia ci sarebbero stati 600-800mila morti senza le zone rosse e le misure di contenimento. «All’inizio siamo stati sbeffeggiati. Poi ci sono venuti tutti dietro, anche Francia e Gran Bretagna».

Per quanto riguarda invece il ritardo nell’acquisto dei ventilatori per i casi più gravi, il ministero della Salute ricorda che «comprare le strumentazioni spetta alle Regioni». E si evidenzia che il governo in 25 giorni ha raddoppiato le terapie intensive. Ora che la curva dei contagi scende, ci si concentra sul rischio di una seconda ondata. Quindi, verrà potenziata la risposta ospedaliera e verranno potenziati i centri Covid.



© RIPRODUZIONE RISERVATA