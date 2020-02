Coronavirus Italia e mondo: 1500 morti/ Un decesso in Francia, il primo in Europa

Continua a mietere vittime il coronavirus, registrato il primo decesso anche in Europa. Come riporta la stampa transalpina, una persona è morta in Francia per le conseguenze del micro organismo: il ministro della Sanità ha reso noto che si tratta di un turista cinese di 80 anni, arrivato il 16 gennaio da Hubei. Le Parisien evidenzia che l’anziano era stato ricoverato in isolamento lo scorso 25 gennaio 2020, ma le sue condizioni sono peggiorate esponenzialmente nel corso delle ultime ore: da diversi giorni era in condizioni critiche in terapia intensiva ed i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Come evidenzia Sky Tg 24, è il quarto morto fuori dalla Cina dopo i morti nelle Filippine, a Hong Kong e in Giappone. Come vi abbiamo già raccontato, ieri è stato registrato il primo contagio in Africa, mentre arrivano buone notizie per quanto riguarda il “nostro” Niccolò: il 17enne di Grado è atterrato all’aeroporto di Pratica di Mare, ora lo aspetta l’ospedale Spallanzani di Roma.

CORONAVIRUS, PRIMO MORTO IN EUROPA: DECEDUTO TURISTA IN FRANCIA

Il bilancio dei morti per coronavirus è salito a 1500: Ansa riporta che ieri sono decedute altre 139 persone nella provincia cinese dell’Hubei. Per quanto concerne invece il Covid-19, i casi totali sono circa 67 mila. Come riporta Tg Com 24, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha tenuto a sottolineare: «Abbiamo stanziato 300 milioni per supportare il mondo imprenditoriale italiano contro gli effetti di queste epidemia da coronavirus. A questo proposito convocheremo una riunione alla Farnesina per individuare necessità ed esigenze delle imprese italiane». Per quanto riguarda invece la Diamond Princess, nave da crociera ormeggiata da giorni nella baia di Yokohama per rischio coronavirus, è stato posticipato lo sbarco per i passeggeri, esclusi anziani ed americani: è previsto il via allo sbarco dal 21 febbraio. Jan Swartz, capitano della nave, ha spiegato che il ritardo è dovuto all’impossibilità di completare tutti i test entro la data prevista.

