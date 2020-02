Coronavirus, 17enne ancora bloccato a Wuhan/ Cina impedisce volo militare per Niccolò

Per due volte bloccato dalla febbre e dalle regole stringenti applicate in Cina nel pieno dell’epidemia da Coronavirus, ora però bloccato direttamente dal Governo di Pechino che ha impedito lo sbarco dell’aereo militare giunto dall’Italia per portarlo a casa: la storia di Niccolò, il 17enne di Grado fermo a Wuhan da quando è iniziato il contagio del Covid-19 (il nome della malattia prodotta dal coronavirus “Sars-Cov-2”), è diventato un autentico caso diplomatico sull’asse Roma-Pechino. Come ricordavamo già nei giorni scorsi, la vicenda del giovane italiano bloccato a Wuhan da giorni è ai limiti dell’assurdo: il 3 febbraio scorso è stato fermato sulla scaletta dell’aereo praticamente, perché evidenziata qualche linea di febbre. Poi i test per scongiurare il pericolo Coronavirus che per fortuna si rivelano negativi: a quel punto prova a far parte del secondo equipaggio di italiani rimpatriati dopo lo scoppio dell’epidemia in tutta la Cina (domenica scorsa, ndr), ma anche qui la febbre non lo abbandona ed è costretto a non far parte dei 8 connazionali di rientro in Italia. È così intervenuto, su forte pressione della famiglia, il Ministro degli Esteri Di Maio per garantire un prossimo volo militare “speciale” per il 17enne in modo da farlo tornare in patria, anche perché negativo ad ogni test sul Coronavirus: così il volo è stato preparato e doveva arrivare già oggi all’aeroporto di Wuhan ma ancora una volta il rientro è stato bloccato.

17ENNE ANCORA BLOCCATO IN CINA: IL CASO DIPLOMATICO

Come spiegano il Corriere della Sera e il Messaggero, citando le fonti della Farnesina, la torre di controllo cinese ha negato l’autorizzazione all’atterraggio dell’aereo italiano: così lo stesso Ministero degli Esteri ha spiegato che per «motivi pratico-logitistci» di priorità hanno fatto rinviare l’operazione. «A Wuhan stanno infatti atterrando velivoli che trasportano generi di prima necessità, mascherine, disinfettanti e altri prodotti agli 11 milioni di abitanti della megalopoli in quarantena da giorni», spiega Il Giornale ed è solo quando si creerà un “varco” la Cina darà il suo ok all’atterraggio e così Niccolò potrà tornare a casa. Caso “finito”? Non è detto, visto che dietro la motivazione ufficiale del blocco al volo per il 17enne italiano potrebbe esserci dell’altro: il Governo di Pechino non ha nascosto la forte irritazione per la scelta di Giuseppe Conte e del Ministro Speranza di bloccare tutti i voli da e per la Cina (unico Paese in Europa con un iter del genere). Gli effetti sui rapporti già non idilliaci con il nostro Paese potrebbero dunque anche ripercuotersi sul destino a breve termine di questo ragazzo da giorni bloccato in una città dove è scoppiata la più grave epidemia degli ultimi 30 anni, pur essendo lui del tutto negativo ai test del Covid-19. Spiega il Messaggero, al netto delle polemiche e degli scontri diplomatici, quali siano le regole “di ingaggio” per il rientro di Niccolò: «Il ragazzo se non avrà la febbre, una volta, in Italia, dovrà comunque affrontare un periodo di isolamento al Celio; altrimenti verrà ricoverato direttamente all’istituto di Malattie infettive Spallanzani. Le sue condizioni, tuttavia, stanno migliorando e il passare del tempo dovrebbe contribuire a fare andare via la febbre».

