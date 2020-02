Coronavirus Italia e mondo: 565 morti/ 28mila contagi, stabili i due cinesi a Roma

Va ulteriormente aggiornato il bilancio dei morti da coronavirus. Le vittime totali sono salite a 565, mentre i contagiati hanno superato di gran lunga le 25mila persone, leggasi 28.149. Guarite invece 1.147 persone, mentre i nuovi casi delle ultime 24 ore sono stati in totale 2987, tutti nella provincia di Hubei (il focolaio dell’epidemia), e dove le nuove vittime sono state 70. I decessi totali sono per la maggior parte concentrati nei pressi della metropoli di Wuhan, mentre due sono avvenuti fuori dai confini cinesi, leggasi uno nelle Filippine e uno ad Hong Kong. Continua ad essere preoccupante intanto la situazione sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan, attualmente all’ancora presso la baia di Yokohama, dove i casi di contagio sono passati dai dieci di ieri a 20 di oggi. Sull’imbarcazione vi sono in totale 3.700 passeggeri con l’aggiunta dell’equipaggio, e la nave è in quarantena da due giorni a seguito dei primi sintomi del morbo, dopo che un contagiato di Hong Kong era sbarcato il 25 gennaio.

CORONAVIRUS ITALIA E MONDO: IL COMMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA FONTANA

In Italia gli unici due casi continuano ad essere quelli dei due cinesi che si trovano ricoverati presso lo Spallanzani di Roma, e le cui condizioni restano critiche ma comunque stabili, non essendo peggiorati nelle ultime 24 ore. La coppa si trova ricoverata da 8 giorni e si trova ancora in terapia intensiva: nella giornata di oggi è atteso un nuovo bollettino medico circa le ultime sulle condizioni fisiche degli stessi due pazienti. Intanto è uscito allo scoperto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che intervistato dal Quotidiano nazionale commentando la richiesta dei governatori del nord sul rischio del coronavirus nelle scuole ha ammesso: “Non abbiamo chiesto di segregare i bambini, ma solo di ritardarne il rientro in classe. Io contesto chi ha voluto strumentalizzare una richiesta dettata dal buon senso: se il governo ha ritenuto di mettere in isolamento i cittadini rimpatriati da Wuhan, mi sembra ragionevole che si debba fare altrettanto con chiunque arrivi dalle zone dove c’e’ l’epidemia, a maggior ragione se deve entrare in una classe. Poi se si vuol buttare tutto in politica…”.

