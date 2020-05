Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, test sierologici al via oggi a Roma

Pubblicità

Nuovo appuntamento con le ultime notizie e gli aggiornamenti sull’epidemia da coronavirus in Italia. Anche quella di ieri è stata una giornata senza dubbio positiva in quanto a numeri, visto che le vittime nelle ultime 24 ore sono state solo 78, dato più basso dallo scorso due marzo, mentre in terapia intensiva troviamo solamente 521 persone in tutta Italia, 20 in meno rispetto alla giornata precedente. I nuovi dati ci dicono che la percentuale degli infetti è sotto l’1%, in quanto viene rilevato un positivo ogni 145 persone, altro numero senza dubbio positivo. Bene anche la seconda giornata di test sierologici a livello nazionale, che partiranno da oggi anche presso la capitale. Sono molti però quelli che non rispondono alle telefonate della Croce Rossa, di conseguenza è stato diramato un appello dal ministero della salute, di rispondere allo 06-5510, senza correre il rischio di incappare in qualche truffa.

CORONAVIRUS ITALIA, SPERANZA: “TEMIAMO SECONDA ONDATA”

Speranza ha poi messo in guardia su una possibile seconda ondata di virus, parlando così a SkyTg24.it: “Una seconda ondata epidemica è temuta da tutti gli scienziati del mondo e chi ha il compito delle decisioni politiche non può sottovalutare tale eventualità e dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo aumentato i posti in terapia intensiva del 115%. Siamo preoccupati dall’ipotesi di una seconda ondata e il Paese deve farsi trovare pronto nella sua interezza”. E’ uscito nuovamente allo scoperto anche il ministro per gli affari regionali, Boccia, che aggiornando la situazione circa lo spostamento fra regioni, ha detto: “Prima del 3 giugno è prevista una valutazione dei dati del monitoraggio che farà il ministro Speranza. Valuteremo tra giovedì e venerdì. C’è un sistema condiviso dalle Regioni, che trasmettono ogni giorno tanti dati”. Infine, sulla scuola, si lavora sulla possibilità di un ritorno in aula per l’ultimo giorno, che sia all’aperto o al chiuso, ma il comitato tecnico scientifico avrebbe storto il naso di fronte a questa ipotesi caldeggiata dal vice-ministro della salute, Sileri.



