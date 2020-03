Coronavirus, libri e film gratis per zona rossa/ Solidarietà Digitale: come scaricare

Tra i tanti effetti dell’emergenza coronavirus che sta colpendo gran parte d’Italia ve n’è uno che i cittadini stanno con velocità “apprendendo”: di colpo, la vita fuori casa è divenuta minima e per poter limitare il contagio ancor di più bisognerà passare ogni più tempo possibile tra le mura domestiche. Per questo motivo, il Governo ha messo a punto un servizio molto interessante nominato “Solidarietà Digitale” che vede la collaborazione del Ministero dell’innovazione assieme all’Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale: ebbene sono state predisposte offerte e gratuità per tutti i cittadini abitanti nella zona “arancione” (Lombardia e 14 province “chiuse” dall’ultimo Decreto dell’8 marzo) in modo da poterne usufruirne nel lungo tempo a casa che sarà richiesto per motivi sanitari. Libri, film, giornali, giga di internet e tantissimi altri servizi digitali che possono essere valutati, scaricati e scelti con un unico denominatore comune: la gratuità. «Alla luce degli aggiornamenti contenuti nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, che amplia le zone soggette a restrizioni per le misure di emergenza sanitaria a contrasto della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2), stiamo dialogando con le aziende, le associazioni, le start-up che hanno risposto all’iniziativa promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per aggiornare quanto prima le modalità di accesso ai servizi e alle soluzioni innovative messe da loro a disposizione», spiega il portale di “Solidarietà Digitale” che trovate qui con tutti i servizi online.

SOLIDARIETÀ DIGITALE: LINK PER SCARICARE CONTENUTI

Dalla Lombardia fino alle province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Asti, Alessandria, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino è già possibile scaricare le misure di “Solidarietà Digitale” per iniziare ad avere qualche offerta in più per il tempo libero che non sarà dedicato al lavoro (ove possibile smart working, lo ricordiamo) nelle prossime settimane. «Attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate si potrà leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet», infine, «restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning»; ad indicare le misure è la Ministra dell’Innovazione Paola Pisano che assieme al CdM e alle tante aziende digitali italiane ha messo a punto le tante misure. Mondadori mette a disposizione tutti gli ebook del proprio catalogo gratuitamente, ma non è certo l’unica: 3 mesi di abbonamento gratuito per le riviste Mondadori (CasaFacile, Chi, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Focus Storia, GialloZafferano, Grazia, Icon, Icon Design e Tv Sorrisi e Canzoni), per Repubblica Quotidiano, La Stampa, Il Mattino di Padova (tutti del gruppo GEDI). In merito ai servizi streaming, Amazon Prime Video è attivabile gratuitamente fino al 31 marzo accedendo online a Prime Video o scaricando la app Prime Video su tablet, smart TV, cellulari.

