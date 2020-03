Coronavirus, mamma e papà Andrea Denver/ Video messaggio lo rincuorano lui si commuove

Anche per Andrea Denver è arrivato il videomessaggio dall’esterno. Vista l’emergenza coronavirus, il Grande Fratello Vip 2020 ha permesso che i famigliari degli inquilini potessero rassicurare gli stessi concorrenti, e per il bel modello sono giunte le parole di mamma e papà. Prima ha preso la parola la madre di Andrea, che si è rivolta così all’amato figlio: “Stiamo bene, tutto a posto e ti pensiamo. Siamo sempre in contatto con Anna (la fidanzata ndr) sta bene e ti ama, forza Andrea, Ciao!”.

Poi è toccato al padre parlare, che sulla falsa riga di quanto specificato dalla moglie ha detto: “Ciao Andrea, in bocca al lupo e stai tranquillo, noi qui tutti bene, un bacio”. Indubbiamente Andrea Denver è stato il concorrente che più è rimasto scosso dalla notizia del coronavirus e dal successivo videomessaggio dei genitori. Quando mamma e papà sono apparsi in video, il ragazzo è esploso in un pianto, appoggiandosi il viso al gomito, e i suoi coinquilini hanno provato a più riprese a rincuorarlo. In precedenza, all’apprendere la notizia del fatto che l’Italia fosse divenuta una zona rossa per intero, aveva meditato a lungo il da farsi, dubitando più volte circa la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Questa sera sicuramente se ne riparlerà durante la diretta del Gf su Canale 5, nel frattempo, potrete vedere il videomessaggio dei genitori di Denver cliccando qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA