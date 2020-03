Coronavirus, Martina Pascutti ex moglie Patrick Pugliese/ Video messaggio “Io e tuo figlio Leone stiamo bene”

Coronavirus, videomessaggio dell’ex moglie di Patrick Pugliese al Grande Fratello Vip

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sono stati informati del fatto che l’epidemia da coronavirus abbia obbligato l’Italia a divenire un’intera grande zona rossa. Per cercare di tranquillizzare gli stessi inquilini della casa più spiata d’Italia, gli autori hanno fatto pervenire dei videomessaggi da parte dei loro famigliari. Per Patrick Pugliese è giunto il messaggio dell’ex moglie, Martina Pascutti, che ha salutato e rincuorato il biondo del Gf così: “Ciao Patrick volevo tranquillizzarti, volevo dirti di stare tranquillo, stiamo tutti bene, sono con un po’ di voce bassa ma per il resto insomma stiamo attenti su ogni cosa, e stai pure sereno. Quindi ti auguro di proseguire al meglio, non ti agitare, e l’importante che anche voi siate al corrente di ogni cosa. Noi stiamo qui che giochiamo, ci divertiamo, il bimbo non va a scuola quindi puoi immaginare come gioisca dalla felicità. Ti mando un bacione immenso anche da parte di Leone”.

Patrick e Martina Pascutti si erano conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello durante l’edizione numero 12 del reality show di casa Canale 5. Dalla loro relazione è poi nato Leone, il primogenito della coppia. Recentemente Patrick aveva ricevuto una sorpresa proprio da parte del figlio, un disegno che ha commosso moltissimo lo stesso concorrente. Clicca qui per il video di Patrick

© RIPRODUZIONE RISERVATA