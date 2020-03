Coronavirus, Motogp: Gp Austin 2020 rinviato/ Quando si corre? Gara il 15 novembre

Brutte notizie arrivano per gli appassionati della Motogp: la Dorna attraverso i suoi canali ufficiali, ha appena annunciato che il Gp di Austin 2020 verrà rinviato in seguito all’esplosione dell’emergenza Coronavirus. La prova del Gran Premio delle Americhe per tutte e tre le classi del motociclismo, prevista originariamente per il fine settimana del 5 aprile, è stata dunque rinviata ufficialmente: dopo quindi la cancellazione della gara del Qatar per la classe regina e l’esclusione della tappa al Buriram, ecco un altro problema per il calendario della Motogp, che soffre dunque, come molti altri sport, dell’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus. La mossa drastica e sofferta ma quanto mai necessaria, è arrivata solo in questi giorni, dopo che il Texas ha dichiarato lo stato di calamità: senza le condizioni minime per poter girare e far arrivate ad Austin tutti i team al completo, non vi è stato altro da fare che rinviare la gara.

GP AUSTIN RINVIATO: SI CORRERA’ A NOVEMBRE

Se dunque dopo l’assaggio con Moto 2 e Moto 3 dovremo ancora attendere parecchio per poter dare il via alla stagione della Motogp, visto il rinvio del Gp di Austin per coronavirus. Pure vi è una buona notizia per tutti i tifosi. La Dorna infatti, in accordo con FIM e Irta ha deciso, contestualmente all’annuncio del rinvio della gara in Texas, di riprogrammare il Gran premio delle Americhe per il motomondiale al prossimo 15 novembre. Di conseguenza si sposterà in calendario anche la prova di Valencia, che ora andrà in scena dal 20 al 22 novembre 2020. Visti dunque gli ultimi aggiornamenti del calendario ufficiale, è certo che ci attenderò un autunno quanto mai infuocato per il campionato delle due ruote.

