Video/ Armenia Italia (1-3): highlights e gol della partita. Azzurri verso Euro 2020!

Si è chiusa con l’ottimo successo col risultato di 1-3 la partita valida per il torneo di qualificazione agli Europei 2020 tra Armenia e Italia, il cui video ci racconta di una sfida intensa e a tratti estremamente nervosa. In questo senso dobbiamo certo segnalare il brutto episodio che ha coinvolto Verratti e Karapetian, con quest’ultimo poi espulso al primo minuto di recupero del primo tempo. In generale non possiamo comunque dire che è stata una bella partita da parte della compagine azzurra, ma al quinto turno del torneo di qualificazione alla manifestazione continentale, quello che conta è il risultato e il tabellone segna un buon 3-1 che ci permette di cominciare a ipotecare il nostro pass per gli Europei. Come detto prima però gli azzurri non hanno sempre brillanto, anzi hanno dato vita a un successo solo in rimonta contro l’Armenia. Proprio al via infatti gli azzurri sono stati abbastanza distratti e poco precisi: ne hanno subito approfittato gli avversari che con Karapetian al 11’ trovato la prima marcatura dell’incontro in contropiede. Sotto di un gol però anche i nostri si riscattano e trovano il pari con Belotti: l’espulsione al termine del primo parziale poi del giocatore armeno ha dato di certo la svolta all’incontro. In superiorità numerica, l’Italia nel secondo tempo ha preso in mano le redini del gioco e da qui è stato un assolo azzurro, non troppo convincente ma comunque efficace. Lorenzo Pellegrini e Belotti hanno poi chiuso le marcature e la sfida valida per il girone J e hanno concesso all’Italia punti pesantissimi in vista di Euro 2020!.

IL TABELLINO

ARMENIA-ITALIA 1-3

Armenia (4-2-3-1): Airapetyan 6; Hambartsumyan 6, Haroyan 6, Calisir 6, K. Hovhannisyan 7; Grigoryan 6 (12′ st Adamyan 6), Mkrtchyan 6; Barseghyan 6,5 (12′ st Hovsepyan 6), Mkhitaryan 6,5, Ghazaryan 6 (37′ st Babayan sv); Karapetyan 5,5. A disp.: Beglaryan, Aivazov, Voskanyan, Avetisyan, Babayan, A. Hovhannisyan, Ishkhanyan, Edigaryan, Miranyan. Ct.: Gyulbudaghyants 6

Italia (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 5,5, Bonucci 6, Romagnoli 6, Emerson 7; Verratti 6,5, Jorginho 5,5, Barella 5 (24′ st Sensi 6); Chiesa 5 (16′ st Lo. Pellegrini 6,5), Belotti 7, Bernardeschi 5,5 (37′ st Lasagna sv). A disp.: Sirigu, Gollini, Tonali, Acerbi, Izzo, Lu. Pellegrini, Immobile, El Shaarawy, Mancini. Ct.: Mancini 5,5.

Arbitro: Siebert (Germania)

Marcatori: 11′ Karapetyan (A), 28′ Belotti (I), 32′ st Pellegrini (I), 35′ st aut. Airapetyan (A)

Ammoniti: Karapetyan, Ghazaryan, Barseghyan (A); Verratti, Barella (I)

Espulsi: 46′ Karapetyan (A) per somma di ammonizioni

