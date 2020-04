Rinviati Europei femminili di calcio/ Ufficiale, si giocherà dal 6 al 31 luglio 2022

Pubblicità

Sono giorni decisivi per il prossimo futuro del calcio dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, e non solo in Italia: pure in Europa, con la UEFA che in questi giorni sta passando di riunione in riunione per definire le linee guida per la ripresa di coppe e campionati e delineare i primi scenari per quello che sarà il 2021 del calcio. E in attesa che nuove proposte arrivino dalla federazione internazionale, ecco che intanto la UEFA ha deciso di rinviare di un anno anche gli Europei di calcio femminili, fino ad oggi messi in calendario dal 7 luglio fino al 1 agosto 2021. Dopo aver fatto slittare di un anno la competizione maschile, ecco che per Ceferin e soci si è rivelato necessario posticipare di circa un anno anche la manifestazione al femminile, che ora, ufficialmente, avrà luogo sempre in Inghilterra, ma dal 6 al 31 luglio 2022, con finalissima già decisa allo stadio di Wembley.

EUROPEI DI CALCIO FEMMINILI RINVIATI: LE RAGIONI DELLA UEFA

Dietro a tale decisione, del rinvio al 2022 degli Europei di calcio femminili è ovviamente la necessità di riprogrammare, dopo l’emergenza, i grandi eventi: pure andranno rimessi in calendario i tornei di qualificazione, a cui erano ancora impegnate anche le ragazze della nazionale Italiana di Milena Bertolini. Ci vorrà dunque ancora del tempo, ma non solo: come possiamo leggere nella brevissima nota che la UEFA ha diffuso, annunciando il rinvio al 2022 degli Europei femminili, pure vi è stata la volontà di dare maggior rilievo all’evento. Ceferin ha infatti affermato: “Spostando UEFA Women’s EURO nell’anno successivo, ci assicuriamo che la nostra competizione femminile di punta sarà l’unico grande torneo di calcio dell’estate, fornendogli i riflettori che merita”. E di certo il movimento del calcio femminile, che uscirà certo devastato dalla crisi economica conseguente alla pandemia da coronavirus, potrebbe davvero abbisognare del tempo extra per rimettersi in piedi e dunque presentarsi agli Europei nelle miglior condizioni possibili.



