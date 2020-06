Coronavirus, nuovo allarme OMS/ “Il peggio deve ancora arrivare, pandemia accelera”

L’OMS lancia un nuovo allarme sul Coronavirus, che da molti italiani (e non solo), comincia a essere sottovalutato in maniera grave (mascherine indossate male o spesso assenti, distanze interpersonali non rispettate, scarsa attenzione all’igiene delle mani). La seconda ondata di Covid-19, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sarà e non sarà meno intensa di quella vissuta nei mesi primaverili: “La pandemia non è nemmeno vicina alla fine – ha spiegato il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus –. Sebbene molti Paesi abbiano compiuto alcuni progressi a livello globale, la pandemia in realtà sta accelerando. Siamo tutti coinvolti e lo siamo a lungo termine. Abbiamo già perso tanto, ma non possiamo perdere la speranza”. L’OMS non perderà tempo ulteriore e invierà un team in Cina per capire meglio come si è originata la pandemia, al fine di entrare in possesso di ulteriori conoscenze e dettagli in riferimento al nemico invisibile che sta spaventando il mondo intero.

CORONAVIRUS, ALLARME OMS. RICHELDI: “SPERO SI SBAGLI”

“Personalmente mi auguro che l’OMS si sbagli. Sarebbe però certamente un errore ignorare i messaggi di allerta che vengono dall’unica organizzazione sanitaria sovranazionale, che ha un punto privilegiato di osservazione, rispetto ai singoli Paesi”, ha dichiarato Luca Richeldi (pneumologo) nell’ambito di un’intervista concessa al quotidiano “La Stampa”. Il componente del Comitato Tecnico Scientifico del ministero della Salute ha poi parlato dei contagi in crescita negli Stati Uniti d’America e in Brasile, sottolineando che “questi Paesi stanno vivendo fasi diverse e scontano il prezzo di mancate misure di contenimento e di ineguaglianze sociosanitarie che sono molto più spiccate rispetto all’Europa”. In Italia, invece, la situazione non è grave come nei mesi passati: “La mia opinione è che questo sia l’importante risultato combinato di diagnosi più precoci, carica infettante ridotta e maggiore protezione delle persone più vulnerabili”.



