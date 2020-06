Protezione Civile, bollettino coronavirus dati 29 giugno/ 174 casi e 22 morti

Verrà emesso come di consueto poco dopo le ore 18:00 il nuovo bollettino della Protezione Civile sull’epidemia di coronavirus. Fra qualche ora scopriremo quindi tutti i numeri aggiornati riguardanti vittime, infetti, guariti e pazienti covid, nell’attesa, andiamo a dare una breve ripassata ai dati di ieri, domenica 28 giugno. In Italia i casi sono saliti a quota 240.310 da quando è scoppiata l’emergenza, con un incremento di 174 nuovi positivi. Salgono invece di 307 unità i guariti, totale 188.891, mentre nelle ultime 24 ore si sono verificati 22 morti (34.738 dallo scorso 21 febbraio). Al momento troviamo in Italia 16.681 casi attivi di covid, un dato in decrescita di 155 persone, e di questi ben 15.423 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 1.160 sono ricoverati nelle varie strutture ospedaliere della nazione. Bene i pazienti in terapia intensiva, ad oggi solamente 98, mentre il numero di tamponi è salito di 37.346 unità, per un totale di 5.314.619.

PROTEZIONE CIVILE, BOLLETTINO CORONAVIRUS, LOPALCO “NON ABBASSIAMO LA GUARDIA”

Nonostante i dati siano decisamente positivi, l’epidemiologo a capo della taskforce della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, ha invitato la popolazione a non abbassare la guardia: «La circolazione del virus è bassa – le sue parole rilasciate a Il Messaggero – ma non assente e dunque non possiamo far finta che la pandemia sia finita». Il luminare ha aggiunto: «In questi giorni la possibilità che nei gruppi vi siano soggetti positivi è bassa, e questo crea l’illusione che gli assembramenti non siano in grado di generare un’epidemia. È un cane che si morde la coda: la bassa circolazione virale porta a sottovalutare il rischio, che invece esiste, e ad allentare le misure di precauzione, ma così facendo si continua a far circolare il virus. E invece su questo bisogna insistere nella comunicazione: le misure di distanziamento sono precauzionali e vanno mantenute per prevenire la circolazione virale e quindi evitare che ripartano i contagi. È complicato da comunicare, ma dobbiamo sforzarci di farlo».

PROTEZIONE CIVILE, BOLLETTINO CORONAVIRUS 28 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA