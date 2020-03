Coronavirus, Pickford viola la quarantena/ Il portiere beve birra con gli amici

Jordan Pickford ha violato la quarantena anti-Coronavirus: il portiere dell’Everton e della nazionale inglese potrebbe essere nei guai dopo esser stato beccato, come riporta The Sun, fuori dalla sua abitazione per assistere a un match di boxe e farsi qualche pinta di birra con gli amici. L’estremo difensore non è nuovo a comportamenti sopra le righe e non esattamente professionali: Carlo Ancelotti ci aveva già dovuto fare i conti pochi giorni dopo essersi seduto sulla panchina dei Toffees. Era dicembre quando Pickford era stato pizzicato ai mondiali di freccette (che da quelle parti sono seguitissimi) in atteggiamenti un po’ troppo esuberanti, tra cui il fatto di essersi scolato una pinta tutta d’un fiato. Oggi il problema rischia di essere più serio: non ci sarebbe niente di male nell’uscire di casa e vedere qualche amico (al netto della birra, ovviamente, visto che stiamo parlando di un calciatore di Premier League) ma il punto è che l’intera Premier League si è fermata dopo la notizia di alcuni calciatori positivi e la quarantena per Chelsea e Arsenal; anche l’Everton si è messo in isolamento, ma Pickford ha deciso di fare di testa sua mettendo a rischio la sua salute e quella di chi vi è stato a contatto.

CORONAVIRUS, PICKFORD VIOLA L’ISOLAMENTO

Jordan Pickford dunque può andare incontro a qualche pesante sanzione: in Inghilterra le norme anti contagio vigenti attualmente in Italia non sono così strette, dal punto di vista pubblico il portiere rischia poco ma chiaramente Carlo Ancelotti e l’Everton non possono passare sopra questo comportamento, che come detto potrebbe avere delle conseguenze su tante persone. Pickford, se parliamo di campo, è il portiere che la nazionale dei tre leoni cercava da tempo: per anni (diciamo dal ritiro di David Seaman) l’Inghilterra aveva provato tanti estremi difensori senza mai trovarne uno affidabile (forse al netto di Joe Hart, la cui parabola è stata però in netto calo) fino al classe ’94 cresciuto nel settore giovanile del Sunderland, campione d’Europa Under 21 e poi lanciato nella nazionale maggiore, con cui è stato grande protagonista ai Mondiali di Russia portando gli inglesi a una semifinale che mancava da 28 anni. Arrivato all’Everton nel 2017, Pickford è oggi per distacco il miglior portiere che il calcio inglese possa offrire, e sicuramente nella Top 5 della Premier League: con la speranza che la sua bravata non gli sia costata qualcosa in termini di salute, alla normale ripresa delle attività Ancelotti dovrà prendere delle decisioni in merito…

