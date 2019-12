Ancelotti allenatore Everton: ufficiale!/ Napoli nel passato: contratto fino al 2024

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton. Non è rimasto a lungo disoccupato dopo l’esonero del Napoli: undici giorni dopo sbarca nel secondo club di Liverpool. Ancelotti dunque volta pagina a tempo di record e dopo otto anni torna ad allenare in Premier League. Il 26 dicembre 2019 la prima partita sulla panchina dell’Everton: i Toffees affronteranno il Burnley. Con lui il Burnley spera di mettere la parola fine ad un periodo decisamente turbolento, nonostante le importanti risorse economiche dell’imprenditore iraniano-britannico Farhad Moshiri. In tre stagioni si sono succeduti Ronald Koeman, Sam Allardyce e Marco Silva. Quindi il breve interregno di Duncan Ferguson, ma ora tocca a Carlo Ancelotti, forte di un contatto di quattro anni e mezzo. Ha infatti firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2024. Ha dunque il compito di riportare in altro una squadra a secco di successi dal 1995.

CARLO ANCELOTTI ALL’EVERTON: CONTRATTO FINO AL 2024

«L’Everton è un club ricco di storia, con una proprietà che ha la visione giusta per tornare al successo». Queste le prime parole di Carlo Ancelotti da allenatore dei Toffees, attraverso il sito del club. L’ex Napoli assumerà il comando del club domani, con l’obiettivo di rianimare un gruppo che è al sedicesimo posto in Premier League e condurlo in una zona più tranquilla, per porre le basi per un rilancio totale dalla prossima stagione. A tal proposito, Ancelotti ha ricevuto importanti rassicurazioni riguardo la conferma dei pezzi migliori della rosa attuale. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che fa i nomi dell’attaccane Richarlison, il portiere Pickford e il difensore Mina. In questi giorni si sta parlando anche di Koulibaly, Zielinski e Ibrahimovic tra i giocatori che Ancelotti vorrebbe inserire nella rosa. Dopo 25 anni difficili, l’Everton comunque può tornare a sognare: è bastato l’annuncio di Ancelotti per rilanciare l’entusiasmo. Ora tocca ai risultati.

Excited to share the news that I am joining Everton FC. I am delighted to be back in the Premier League and to be part of this historic club. Thank you for your trust in me. #WelcomeMrAncelotti #EFC #COYB pic.twitter.com/13yhM5iHnK — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 21 dicembre 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA