Coronavirus, positivo giocatore dell’Hannover/ Germania, Timo Hubers in quarantena

E’ Timo Hubers il primo giocatore professionista tedesco trovato positivo al Coronavirus: il difensore centrale dell’Hannover, club della seconda lega nazionale infatti, pur asintomatico, è stato contagiato dal virus Covid-19 e dunque è stato messo in quarantena nella propria abitazione. Dopo quindi i casi italiani, e la vicenda Mbappè, ecco che pure in Germania il mondo del calcio professionistico non si è scoperto immune al Coronavirus: stando al comunicato diffuso dal club della Bundesliga 2 però il giocatore 23enne al momento risulta asintomatico e per precauzione è stato messo in quarantena nella propria abitazione. A tutto il personale della società come al team tecnico sarà fatto il tampone per precauzione, anche se pare che lo stesso Hubers non abbia avuto contatti di alcun tipo con il resto della squadra.

HUBERS POSITIVO AL CORONAVIRUS: PRESTO CONTROLLI A TUTTA LA SQUADRA

La vicenda per fortuna è stata risolta facilmente: pare infatti che Hubers sia stato contagiato in una sola occasione, durante un evento nella città di Hildesheim, occorso sabato. Stando all’ultima nota dell’Hannover, l‘infezione è stata dunque localizzata con precisione e lo stesso difensore, non appena saputo di essere stato in contatto con una persona già contagiata dal Coronavirus, ha subito avvertito lo staff medico, chiudendosi in quarantena in casa propria. Viste le circostanze è dunque ben probabile che il resto della squadra (con cui il difensore non ha più avuto contatti) non sia stata contagiata, ma chiaramente nelle prossime ore verranno effettuati i doverosi accertamenti. Si segnala però che l’Hannover questa domenica dovrebbe disputare il match di campionato contro la Dinamo Dresda, in una sfida a porte chiuse.

