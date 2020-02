Coronavirus, Salvini “Esposto vs Rossi”/ Caos Toscana “Zero controlli su chi rientra”

Fari accesi sulla situazione di Codogno, con il Ministero della Salute che ha diramato i consigli per la prevenzione, ma il coronavirus diventa un caso in Toscana: Salvini si è scagliato contro il governatore Enrico Rossi ed ha annunciato un esposto nei suoi confronti. Già nelle scorse ore il virologo Roberto Burioni aveva attaccato la Regione sulla quarantena – «Non capisco per quale motivo la Regione si intestardisca ad affermare che la quarantena non è necessaria. Sarebbe un minimo sacrificio per i 2.500 cittadini che porterebbe però una grandissima sicurezza per tutti gli altri» – ma l’esponente di Liberi e Uguali è stato chiaro: la Regione segue le indicazioni del ministero e dunque nessuna forma di controllo particolare sui cittadini cinesi rientrati dalla madrepatria dopo le feste di Capodanno. E la Lega lancia l’attacco…

CORONAVIRUS, SALVINI: “ESPOSTO CONTRO ROSSI”

«Presentiamo un esposto denuncia contro il presidente Rossi, che non facendo tutti i controlli necessari su chi rientra dalla Cina, mette a rischio la salute dei cittadini toscani, e accusa chi lo critica, scienziati e medici compresi, di essere un ‘fascioleghista’», le parole di Matteo Salvini su Instagram: La Nazione pota che l’esposto annunciato dal leader della Lega è nato da un’iniziativa degli eletti toscani del Carroccio, mettendo nel mirino anche l’assessore alla Salute Stefania Saccardi. Infine, la Federazione Toscana degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Ftom) ha chiesto «alla stessa Autorità Regionale, nell’interesse dell’intera collettività, di prevedere anche il ricorso a provvedimenti di quarantena laddove, ne ricorra la necessità, al fine di contenere la diffusione di un virus che può colpire chiunque».





