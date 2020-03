Coronavirus, Sampdoria/ Positivi Colley, Thorsby, Ekdal, La Gumina: “Stanno bene”

La Sampdoria è la squadra più colpita dal Coronavirus. Dopo Manolo Gabbiadini, risultato positivo già nella giornata di ieri, altri quattro giocatori della Sampdoria hanno infatti contratto l’ormai famigerato Covid-19. Si tratta di Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, ai quali si aggiunge anche il dottor Amedeo Baldari, medico sociale del club. La Sampdoria ha dunque diffuso una nota ufficiale, nella quale si rassicura comunque circa le buone codizioni di salute degli interessati: “Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova. L’U.C. Sampdoria informa di avere immediatamente avviato le procedure previste dalla normativa: tutte le sedi del club sono chiuse, la squadra, i dirigenti e i dipendenti potenzialmente coinvolti sono in auto-isolamento domiciliare volontario. Si conferma che tutte le attività sportive sono sospese e che vengono svolte, da remoto, quelle essenziali organizzative del club”.

CORONAVIRUS, ALLA SAMPDORIA ALTRI 4 GIOCATORI POSITIVI

Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby e il medico sociale: dimostrazione di quanto facile sia il contagio da Coronavirus, la vicenda ci ricorda dunque quanto sia importante rispettare le norme di sicurezza ormai ben note a tutti. La Sampdoria è stata particolarmente colpita tra le società di calcio, anche se il primo caso in Italia è stato quello dello juventino Daniele Rugani. Lo sport d’altronde non è immune dal Covid-19, come hanno capito bene anche all’estero: i casi che hanno colpito diverse squadre anche di primissimo piano hanno infatti portato alla sospensione delle attività in quesi tutti i campionati, oltre che nelle Coppe. Due settimane di quarantena ci portano praticamente alla fine di marzo e questo rende molto difficile pensare che ad inizio aprile si possa davvero pensare di tornare a giocare, anche perché è probabile che nei prossimi giorni arrivino notizie di altri contagiati. Questa naturalmente non è la priorità, ma è comunque un aspetto che va tenuto presente: per un ritorno alla normalità bisognerà avere molta pazienza…

