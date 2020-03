Coronavirus, “sistema sanitario Ue rischia collasso”/ Ecdc “serve azione aggressiva”

La situazione Coronavirus in Europa continua ad essere drammatica con numeri sempre più preoccupanti. Sulla curva della propagazione del virus, la Francia si trova attualmente nel punto in cui l’Italia si trovava dieci giorni fa. Gli ultimi bollettini che arrivano da Francia, Germania e Spagna, solo per citare alcuni Paesi, parlano di un numero crescente di casi positivi e di decessi, evidenziando come la pandemia sia ormai galoppante ovunque. Non è un caso se il nostro governo ieri è stato costretto ad adottare misure ancora più restrittive di contenimento del Coronavirus bloccando di fatto l’intero Paese. E proprio su una adeguata azione di contenimento da mettere in atto necessariamente si è espresso in queste ore il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che ha definito “necessarie” tali misure in tutta l’Unione Europea. “Solo con un’azione di contenimento aggressiva possiamo ritardare la trasmissione della Covid-19”: a dirlo, come spiega Corriere.it, è la commissaria per la Salute dell’Unione europea, Stella Kyriakides. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha aggiunto: “Molti Stati membri hanno già intrapreso misure di ampia portata, con un impatto sulla vita quotidiana dei nostri cittadini e dell’economia. Tali misure sono più che mai necessarie nell’Ue”.

CORNAVIRUS, ECDC: “SISTEMA SANITARIO UE A RISCHIO COLLASSO”

La preoccupazione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, tuttavia, è che in assenza di adeguate misure di contenimento tutti i sistemi sanitari rischiano di essere nel concreto al collasso. “È considerato elevato il rischio che nelle prossime settimane vengano superate le capacità del sistema sanitario nell’Ue e nel Regno Unito”, ha spiegato l’Ecdc. Una previsione davvero drammatica ma che già da tempo è stata lanciata anche in Italia da parte dei centri ospedalieri del Nord dove si registra attualmente il maggior numero di contagi, sebbene non sia ormai risparmiata alcuna Regione. Il grido di allarme potrebbe ora trovare riscontro proprio negli effetti derivanti dalle misure di contenimento ancora più aggressive adottate in queste ore. Intanto, secondo l’aggiornamento odierno del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) i casi di Coronavirus nel mondo hanno raggiunto cifre spaventose: oltre 118mila casi positivi di Covid-19 e più di 4200 decessi.

