Coronavirus, Siviglia Roma e Inter Getafe sospese/ La UEFA studia una soluzione

Siviglia Roma e Inter Getafe sono sospese: le due squadre italiane, impegnate nell’andata degli ottavi di Europa League, non si giocheranno. Era nell’aria: in questa emergenza Coronavirus sono in aumento le manifestazioni sportive cancellate, e in particolar modo l’incrocio Italia-Spagna è tra quelli più a rischio. Il governo iberico ha già disposto la chiusura del traffico aereo da e verso il nostro Paese, noi abbiamo fatto lo stesso: la Roma ha annunciato di non aver ricevuto l’autorizzazione dalle autorità locali a raggiungere la città andalusa, così è accaduto al Getafe dall’altra parte. Di conseguenza, le partite sono sospese a data da destinarsi: quello che sembrava essere esclusivamente un problema italiano – fino al 3 aprile ogni evento sportivo è cancellato – sta ora interessando altre nazioni in Europa, la Spagna ha casi di persone positive al Covid-19 che stanno rapidamente raggiungendo le 2000 unità e il problema sembra riguardare altre zone, se è vero che anche la Grecia ha sospeso i voli per l’Italia mettendo a rischio la partita di Eurolega (basket) che l’Olympiacos dovrebbe giocare contro l’Olimpia Milano giovedì sera. Per quanto riguarda le due partite di Europa League, la UEFA ha già fatto sapere che fornirà quanto prima maggiori informazioni.

CORONAVIRUS, SIVIGLIA ROMA E INTER GETAFE SOSPESE

Dunque, Siviglia Roma e Inter Getafe non si giocano: al netto dei casi singoli – per l’Inter un’altra partita rinviata, e un calendario che si complica ulteriormente – l’emergenza Coronavirus impone a tutto il mondo dello sport una situazione che mai si era verificata prima, nella quale si naviga a vista. Basti pensare che il Basilea ha già annunciato di non poter giocare la gara di ritorno contro l’Eintracht, sentendosi rispondere dalla federazione europea che, qualora non si trovi una sede in campo neutro, sarà sconfitta a tavolino; allo stesso tempo però la sfida di andata, prevista domani sera a Francoforte, verrà disputata regolarmente e addirittura a porte aperte (almeno questa è la decisione pe il momento) perché la municipalità tedesca, nonostante le rivelazioni shock da parte di Angela Merkel, ha minimizzato dicendo che “il panico è cattivo consigliere e bisogna agire con raziocinio”. Altre partite invece sono sospese anche in Paesi nei quali l’emergenza non è ampia come in Italia – per esempio Manchester City Arsenal di Premier League – e come detto si tratta di un periodo nel quale le decisioni possono venire prese all’ultimo momento. Non resta che aspettare: la certezza è che giovedì sera Roma e Inter non giocheranno l’andata degli ottavi di Europa League, resta da stabilire se e quando potranno farlo.

