Lombardia chiusa, Conte vs Fontana/ “Misure più restrittive? Italia deve continuare”

«Lombardia chiusa? Nessuna preclusione a misure più restrittive, ma l’Italia deve continuare»: è questo il senso dell’intervento poco fa da Palazzo Chigi del Premier Conte alla domanda sulla richiesta forte del Governatore lombardo Attilio Fontana e dell’assessore al Welfare Giulio Gallera di sigillare per 15 giorni la Regione più produttiva d’Italia per fronteggiare la massima emergenza da coronavirus. Intervenendo a margine dell’annuncio sullo stanziamento di 25 miliardi di euro per far fronte alle misure economiche da destinare a tutto il Paese, il Presidente del Consiglio ha spiegato la sua posizione “attendista” sulla possibilità di un coprifuoco vero e proprio: «L’atteggiamento del governo è di nessuna chiusura verso eventuali misure più restrittive. Siamo disponibili a seguire l’evolversi del contagio, la curva epidemiologica, e a valutare le richieste che ci dovessero pervenire dalla Lombardia o dalle altre regioni», spiega Conte attenendo una richiesta formalizzata di Fontana e di eventuali altri Governatori. Nello stesso tempo, se il Governo non chiude all’ipotesi di Lombardia chiusa non apre neanche: ecco il “messaggio” del Premier al Presidente Fontana recapitato in conferenza stampa «Accanto all’obiettivo prioritario della tutela della salute, dobbiamo tener conto che ci sono libertà civili e la libertà di impresa. Dobbiamo sempre procedere con attenzione. Vedo sondaggi che dicono che la maggioranza degli italiani è favorevole a misure più restrittive». Il Presidente Conte invita a stare attenti, «non affidiamoci a istanze emotive. Non vorrei che si levasse un dibattito pubblico che chiede in modo parossistico misure sempre più restrittive e domani accorgerci che gli altri interessi in gioco non rimarrebbero più in piedi, che sarebbero stati completamente conculcati».

LOMBARDIA CHIUSA, NUOVO APPELLO DI GALLERA AL GOVERNO

Ma ricordiamo cosa la Lombardia chiede nello specifico: non un coprifuoco totale, ovviamente, ma un blocco di tutte le attività commerciali e dei trasporti ad eccetto di supermercati, farmacie e servizi essenziali che devono per forza continuare specie in un momento in cui l’intera Regione è “costretta” a casa per evitare il contagio da coronavirus. Ancora questa mattina l’assessore Gallera ha invitato il Governo a ragionare in tempi rapidi sull’ipotesi lockdown: «Speriamo che entro oggi arrivi una risposta, c’è un problema di tempestività delle decisioni. Abbiamo un grosso sostegno e condivisione totale da parte degli enti locali: ieri abbiamo incontrato i sindaci di tutti i comuni capoluogo e tutti condividono la richiesta e sono anzi molto determinati nel chiedere misure sempre più restrittive. Il mondo produttivo condivide l’idea di chiudere la Lombardia e tutto quello che non è connesso alle filiere dei beni essenziali. Questo mi sembra un altro passo importante, a questo punto attendiamo entro oggi un decreto del presidente del consiglio. Ieri ci siamo confrontati coi ministri Boccia e Speranza, che hanno recepito e raccolto le nostre proposte» ha spiegato nell’intervista a Radio Popolare. Sempre Gallera poi ha ricordato come la risposta del Governo su come e cosa fare in termini di misure restrittive potrebbe arrivare in giornata: «A confermare che questo è la scelta giusta ci sono i dati oggettivi di questi primi quindici giorni della zona rossa, che evidenziano una flessione nel numero di contagi. Questo è incoraggiante e evidenzia che dove sono state prese queste misure il risultato c’è stato. Anche a livello regionale potremmo vedere in dieci quindici giorni una flessione del contagio». D’accordo sul provvedimento oltre alla Lega e al suo leader Matteo Salvini, anche Matteo Renzi, parte della maggioranza e della filiera produttiva; perplessi e preoccupati invece diverse associazioni di categoria e in primis la Confindustria.

