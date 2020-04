Coronavirus Spagna: 12.641 morti, 131.646 casi/ Strutture per isolare asintomatici

La Spagna continua a fare i conti con l’epidemia di Coronavirus, la quale, stando agli ultimi dati aggiornati disponibili, ha provocato 12.641 morti e infettato 131.646 persone. In queste ore, il Governo iberico ha “messo nel mirino” gli asintomatici che lavorano in settori chiave, come, ad esempio, gli operatori sanitari, i dipendenti delle case di cura, i poliziotti, gli autotrasportatori, e il personale delle catene di negozi di genere alimentare. Essi fanno parte di un flusso di trasmissioni silenziose del Covid-19 e, per arginare questa propagazione, saranno innanzitutto effettuati test massicci sulla popolazione per evidenziare con esattezza gli asintomatici, isolandoli, in un secondo momento, presso strutture pubbliche e private. Il ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, non ha escluso la possibilità di rendere addirittura obbligatorio questo isolamento: “Suppongo che sarebbe possibile. In caso di rifiuto, si studierebbero tutte le opzioni legali, perché il principio fondamentale è il mantenimento della salute pubblica, nel rispetto dei suoi diritti fondamentali”.

CORONAVIRUS SPAGNA: COMMISSIONATI 5 MILIONI DI TEST SIEROLOGICI

A tal proposito, il Governo spagnolo ha commissionato cinque milioni di test sierologici, che serviranno come primo screening. Questi test, che rilevano gli anticorpi nel sangue, hanno una sensibilità del 64% per una persona che ha appena iniziato ad avvertire i sintomi e dell’80% dopo il settimo giorno di infezione. Essi completeranno i test di reazione a catena della polimerasi (PCR), che rimarranno comunque il punto cardine della strategia. Nel frattempo, Nadia Calviño, vicepresidente del Governo e ministro dell’Economia, ha dichiarato a “El Objetivo”: “Stiamo esaminando tutte le opzioni per quanto concerne le misure economiche da mettere in campo. Ci troviamo di fronte a una situazione eccezionale, con un’emergenza sanitaria che è già diventata una crisi economica e sociale. E dobbiamo affrontare prima la prima tappa, quella della salute, se vogliamo recuperare la normalità nel resto della nostra vita”. Per poi aggiungere: “Lo step successivo consisterà nell’analizzare le modalità e le tempistiche più opportune per ridimensionare le misure di contenimento”.



