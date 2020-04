Coronavirus Spagna: 17.756 morti, 170.099 casi/ Governo consegna 10 mln di mascherine

Pubblicità

Il Coronavirus ha fatto della Spagna la seconda nazione più colpita al mondo, dietro soltanto agli Stati Uniti d’America. Il bilancio in landa iberica è, infatti, davvero tragico: secondo gli ultimi dati aggiornati, sono stati riscontrati 170.099 casi dall’inizio della pandemia, per un totale di 17.756 decessi. Quella di oggi, intanto, sarà una giornata importante per il Paese, poiché il Governo prevede di approvare mediante il Consiglio dei Ministri un regio decreto, teso a stabilire la proroga dei termini per la presentazione e il pagamento delle dichiarazioni trimestrali (IVA, imposte sul reddito e società), in modo che i lavoratori autonomi e le PMI aventi un fatturato inferiore a 600mila euro possano presentarle fino al 20 maggio, invece che entro la fine del mese corrente. Inoltre, stando a quanto riferito dai media locali, con quest’azione si prevede che la norma faciliterà la possibilità per i lavoratori autonomi di rinunciare al sistema dei moduli e delle imposte per l’accertamento diretto, insieme alle modifiche dell’imposta sulle società.

CORONAVIRUS SPAGNA: 10 MLN DI MASCHERINE DISTRIBUITI DAL GOVERNO

Parallelamente, il Governo spagnolo porta avanti la sua opera di distribuzione di oltre 10 milioni di mascherine tra le comunità e le città autonome in vista della ripresa delle attività non essenziali. La distribuzione sarà prolungata fino a giovedì prossimo ed è iniziata stamattina nelle Isole Baleari, nelle Canarie, in Cantabria, in Castiglia-La Mancia, nei Paesi Baschi, in Catalogna, in Navarra, nella Comunità Valenciana e a La Rioja, mentre domani avrà luogo a Ceuta e Melilla. Lunedì, invece, è stata la volta di Andalusia, Aragona, Asturie, Castiglia e Leon, Galizia, Murcia, Estremadura e Madrid, dove le consegne avvengono in due fasce orarie, mattina e pomeriggio. La distribuzione delle maschere viene effettuata in collaborazione con le comunità, i municipi, la protezione civile, la polizia locale e regionale, oltre che con la partecipazione di 350mila membri delle Forze e dei Corpi di Sicurezza dello Stato. Secondo i dati forniti dal Governo, l’Andalusia è la comunità a cui è spettato il maggior numero di mascherine, 1.878.000, che i cittadini ottengono in 365 punti di distribuzione.



