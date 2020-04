Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Spagna si riparte dopo il lockdown (14 aprile)

Pubblicità

La Spagna tenta di ripartire dopo due settimane di lockdown. Il governo di Sanchez, a 30 giorni dalla proclamazione dello stato d’emergenza, ha deciso di lanciare un segnale di ripresa al Paese, autorizzando da oggi la riapertura di alcune attività non essenziali, come uffici, settore edile e industriale. Non riaprono, invece, i ristoranti e centri commerciali. L’autorità sanitaria e alcune forze politiche hanno contestato tale decisione governativa in seguito ai 619 nuovi casi di decesso di ieri. Lo riferisce il quotidiano El Pais. Restano comunque in vigore fino al 25 aprile alcune misure restrittive: isolamento domiciliare, divieto degli assembramenti negli spazi comuni, rispetto delle distanze di almeno due metri tra le persone e utilizzo di mascherine protettive. Restano chiusi gli istituti scolastici, cinema, teatri, ristoranti e bar. Nei prossimi giorni verranno distribuite 10 milioni di mascherine gratis su mezzi di trasporto pubblici e nelle metropolitane. L’autorità governativa di Madrid da domani, in vista della riapertura di alcune attività non essenziali, imporrà severe regole di contenimento da seguire, come il distanziamento obbligatorio, l’uso obbligatorio di mascherine e guanti sul posto di lavoro.

Ultime notizie Coronavirus, 18mila contagi in Russia

Il centro operativo per la gestione dell’emergenza ha registrato oltre 2500 nuovi casi di infezione da coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il numero complessivo dei contagi in Russia a 18 mila. L’autorità sanitaria locale ha segnalato 1355 nuovi casi di contagio solo a Mosca, che rimane la zona più contagiata. In totale in Russia il numero delle persone infette sono 18328. Secondo i dati dell’emittente Eco di Mosca, l’ aumento quotidiano del numero delle persone contagiate dal virus è quasi triplicato.

Pubblicità

Ultime notizie Coronavirus, India quasi 10mila casi

Le autorità sanitarie hanno registrato 796 nuovi casi di SARS-CoV-2 nelle ultime 48 ore, portando complessivamente a 9152 il numero dei contagi registrati. E’ salito a 308 il bilancio dei morti. Ad oggi sono 195748 i test dei tamponi effettuati. Le autorità governative dei tre stati, Maharashtra, Punjab e Orissa, hanno proclamato l’estensione delle misure di sicurezza ed igiene fino 30 aprile. Il primo ministro Narendra Modi sta pensando di estendere l’isolamento a livello nazionale in seguito alla diffusione crescente del virus, soprattutto nelle comunità povere dove le strutture sanitarie sono al collasso.

La Cina teme il rischio di una seconda ondata di contagi provenienti dall’estero. L’ultimo bollettino della Commissione sanitaria nazionale parla di 108 nuovi casi di infezione, 99 in più rispetto a ieri e 2 morti. Di questi, 98 sono collegati agli arrivi dall’estero. Degli altri 10, tre sono dello Stato di Guangdong e 7 di Heilongjiang. Complessivamente i casi di contagio in Cina hanno raggiunto quota 82160, con un bilancio di morti salito a 3341. A Wuhan è terminato il lockdown.



© RIPRODUZIONE RISERVATA