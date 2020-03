Coronavirus Spagna: 2002 casi e 47 vittime/ “50% di infetti si trova a Madrid”

Aumentano i casi di positività da coronavirus anche in Spagna. Stando agli ultimi dati ufficiali resi pubblici dal direttore del Centro per il coordinamento delle allerte sanitarie del ministero della Salute spagnolo, Fernando Simon, i casi accertati sono più di 2000, per l’esattezza 2002. Il problema principale è che più della metà degli stessi si trova nella sola città di Madrid, di conseguenza c’è il forte rischio che la capitale possa divenire in breve un unico enorme focolaio. Per quanto riguarda le vittime, invece, sono salite a 47 e fra queste anche il celebre sassofonista e compositore argentino Marcelo Peralta. Il 59enne è morto proprio a Madrid in queste ore, a meno di una settimana dal suo ricovero per i classici sintomi di infezione da covid-19, poi confermata dalle analisi successive. Inizialmente si era parlato di un lieve miglioramento, poi la situazione è degenerata e purtroppo Peralta non ce l’ha fatta.

CORONAVIRUS SPAGNA: SIVIGLIA-ROMA E INTER-GETAFE NON SI GIOCANO

Che la situazione sia critica anche in Spagna lo si è capito dalle notizie più recenti, che raccontano delle due partite di Europa League, Siviglia-Roma, e Getafe-Inter, annullate. I giocatori giallorossi non sono infatti stati autorizzati ad atterrare in Andalusia, visto che i voli da e per l’Italia sono stati bloccati. Stessa situazione per i calciatori del Getafe, impossibilitati a raggiungere Milano. A questo punto si attenderà di capire cosa deciderà la Uefa, e non è da escludere che anche l’Europa League e le altre manifestazioni calcistiche continentali, vengano bloccate così come già fatto in Italia dalla Serie A. La sensazione circolante è che le varie nazioni che ci circondano, a cominciare appunto dalla Spagna, passando dalla Francia e dalla Germania, siano indietro una decina di giorni rispetto al nostro territorio, e a breve anche loro subiranno, purtroppo, un’esplosione dell’epidemia. Da segnalare infine ottanta studenti spagnoli in gita, che nella serata di ieri avrebbero dovuto imbarcarsi a Civitavecchia su una nave per rientrare a Barcellona, ma quattro di loro sono stati trovati con febbre alta di conseguenza non sono potuti partire.

