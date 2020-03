CORONAVIRUS, STOP A BICI IN EMILIA-ROMAGNA/ Anticipato il nuovo decreto del Governo?

Continuano a moltiplicarsi i provvedimenti restrittivi delle Regioni per cercare di far fronte all’emergenza coronavirus. Anche l’Emilia Romagna si è attivata con una nuova ordinanza del presidente Stefano Bonaccini, dispone la chiusura al pubblico di tutti i parchi e giardini pubblici, limita ulteriormente i margini di spostamento dei cittadini e impone la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio poste all’interno dei centri abitati. L’ordinanza ha probabilmente anticipato un decreto più restrittivo che potrebbe portare il Governo nelle prossime ore a dare una stretta ancor più rigida alla quarantena, visto che i contagi con accennano a scendere. E l’Emilia Romagna resta una delle regioni maggiormente colpite, con Bonaccini che dunque è passato ai fatti dopo che il suo collega Lombardo, Fontana, aveva già anticipato tali intenzioni a causa delle troppe mancanze del rispetto delle quarantena e delle ordinanze restrittive del decreto “Io Resto a Casa” di 8 giorni fa.

BONACCINI ANTICIPA I NUOVI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO?

L’ordinanza della Regione Emilia-Romagna recita che, a partire da giovedì 19 marzo e fino al 3 aprile, “l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione”. Resta consentita “l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante”. La nuova ordinanza è stata intrapresa dopo l’analisi, da parte del tavolo di crisi affrontato nella serata di mercoledì 18 marzo in Regione, dei dati sulla diffusione del Sars-CoV-2 in Emilia-Romagna, con un incremento dei casi di positività di circa il 15% e 64 decessi. Inoltre il punto 2 dell’ordinanza obbliga la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio poste in strade che attraversano i centri abitati. Secondo la Regione Emilia-Romagna questi luoghi continuano a creare assembramenti con troppe persone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA