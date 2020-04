Coronavirus Tennis/ Nuovo rinvio per il Roland Garros: si gioca dal 27 settembre

Pubblicità

Nuovo rinvio per il Roland Garros: dopo lo slittamento in autunno deciso ormai diverse settimane per il perdurare dell’emergenza sanitaria da coronavirus, uno degli appuntamenti cardini della stagione del tennis internazionale dovrebbe ancora una volta slittare, ma per fortuna questa volta di appena una settimana. Non vi è stata ancora comunicazione ufficiale da parte di ATP e WTA come dallo stesso comitato organizzatore del torneo francese ma stando alle ultime indiscrezioni riportate dai media francesi è solo questione di ore. Come già sapevamo, dagli originari 24 maggio-7 giugno gli Open di Francia sono passati al 20 settembre: da oggi porrebbero dunque essere rinviati nuovamente, ma al 27 di settembre, con la finale maschile nuovamente riprogrammata questa volta per l’11 di ottobre 2020.

CORONAVIRUS TENNIS: ROLAND GARROS IL 27 SETTEMBRE, SI STUDIA UN NUOVO PIANO PER LA STAGIONE 2020

Ma quali le ragioni dentro a tale nuovo rinvio del Roland Garros? Dovrebbero essere diversi i motivi per questo slittamento, pur così misurato e uno di questi potrebbe essere la presunta concorrenza con un altro grande evento sportivo nazionale, come il Tour de France, che stando al nuovo calendario della Federciclismo Internazionale, dovrebbe concludersi a Parigi proprio il 20 settembre. Dunque per non accostare due grandi eventi di popolo (sulla cui fattibilità con presenza di pubblico vi sono ancora parecchi dubbi, viste le misure di distanziamento sociale che perdurano a lungo anche sul suolo francese, decise per limitare la pandemia da coronavirus), si è quindi deciso di spostare il tennis: questo chiaramente con accordo di WTA e ATP che beneficerebbero del rinvio anche per meglio organizzare i prossimi calendari del tennis mondiale. Calendario alla mano vediamo bene che con un torneo che inizierà il 27 settembre, si eviterebbe una pericola sovrapposizione anche con i weekend della Coppa Davis. Inoltre va aggiunto che le federazioni già lavorano a un nuovo piano, nel caso in cui dovesse venir annullato anche l’US Open: in tal senso con un Roland Garros posto a fine settembre, prima vi sarebbe tranquillamente spazio per inserire gli appuntamenti di Madrid e Roma prima, fissando dunque per il 2020 un’inedita stagione sulla terra rossa, tutta europea.



