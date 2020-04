Tour de France rinviato per coronavirus?/ Macron stoppa gli eventi fino a metà luglio

Pubblicità

Non vi è chiaramente ancora alcuna ufficialità in merito, ma pare proprio che anche il Tour de France dovrà piegarsi al coronavirus. Come è noto, in un calendario già pieno di cancellazioni e rinvii, la Grande Boucle era, fino a pochi giorni fa, il primo grande evento del ciclismo internazionale a rimanere ancora in piedi, secondo le date originali. Anzi l’Aso, d’accordo con il ministero francese dello sport, era ben fermo nel voler disputare questa edizione del Tour de France, con partenza già il prossimo 27 giugno.

Da qualche settimana però, visto anche l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria in Francia, il progetto del comitato organizzatore cominciava a scricchiolare e si sono fatte sempre più numerose le voci che chiedevano, se non la cancellazione, almeno in rinvio della Grande Boucle, dato il drammatico e incerto contesto. Ed ecco che il colpo finale alle speranze di disputare, come da calendario ufficiale, il Tour de France 2020, lo ha dato in questi giorni pure il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, il quale di fatto, ha imposto lo stop agli eventi pubblici fino a metà luglio.

TORU DE FRANCE RINVIATO? MACRON INTIMA LO STOP

Nella serata del 13 aprile infatti lo stesso Macron, in un lungo discorso ai cittadini dove si annunciava il prolungamento delle misure di lockdown per scongiurare l’aggravarsi della pandemia, ha di fatto segnalato alla nazione, lo stop agli eventi pubblici e dunque ai grandi assembramenti fino a metà del mese di luglio. E in questo modo di fatto, Macron ha pure deciso se non la cancellazione, almeno del rinvio del Tour del France per coronavirus tenuto conto, che sarebbe impossibile, data l’entità dell’evento internazionale garantire il rispetto delle misure del distanziamento sociale. Pure va aggiunto che l’Aso non ha intenzione di organizzare la Grande Boucle a porte chiuse: rimane dunque inevitabile che il Tour de France venga rinviato dalle date originali del 27 giugno-19 luglio.

Per il momento la società organizzatrice non ha “risposto” alle indicazioni del presidente francese: già entro fine mese comunque è prevista una consultazione con Uci, governo e team per la fattibilità della corsa. Va però pure aggiunto che a questo punto non sarebbe facile per l’Uci riorganizzare il calendario iridato 2020, tenuto conto che oltre allo slittamento del Tour, pure la Vuelta (prevista per fine agosto) potrebbe venir rinviata. Senza poi dimenticare che vi sono altre gare, dal Giro d’Italia fino alla Milano-Sanremo o alle classiche del nord che, già rinviate, ora chiedono il loro giusto spazio in calendario.



