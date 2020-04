Coronavirus Uefa/ Ceferin: “Coppe chiuse entro il 3 agosto”. Cambiano i format?

Tema sempre bollente in questi giorni per il mondo del calcio è dunque quello del possibile rientro in campo per chiudere la stagione, dopo lo stop imposto per l’espandersi dell’emergenza coronavirus. Un dilemma che pure è centrale per le alte sfere del calcio europeo e per la Uefa, in questi giorni sempre al lavoro per definire possibili scenari futuri, accordo naturalmente con leghe e federazioni nazionali. In questi giorni poi si attendono verdetti importanti in tal senso, specie dopo la lettera congiunta di Uefa e Eca in cui si invita a perseguire la strada per la chiusura regolare dei campionati nazionali e la decisione invece della federazione belga di sospendere definitivamente il campionato della Jupiler Pro League (assegnando d’ufficio lo scudetto al Bruges).

Ecco che allora, chiarire la situazione è stato lo stesso presidente del calcio europeo Aleksander Ceferin. Il numero 1 della Uefa infatti ieri in una lunga intervista concessa all’emittente tedesca ZDF, ha voluto precisare alcune questioni ancora sul tavolo, riaffermando la volontà della Federazione di giungere alla chiusura regolare della stagione, sempre per non compromettere i campionati a venire e ricordando che: “Lo sport porta energia, abbiamo bisogno dello sport. Le persone sono nervose e ansiose. Il calcio è un settore serio, è importante per le persone, anche se i supereroi al momento sono i dottori e gli infermieri”.

CORONAVIRUS UEFA, CEFERIN: COPPE CHIUSE ENTRO IL 3 AGOSTO MA…

Nel lungo intervento Ceferin, premettendo la necessaria priorità da assegnare della salvaguardia della salute pubblica, pure ricorda che per la Uefa rimane necessario tornare in campo (“se ci sono le condizioni di sicurezza”) per chiudere i campionati nazionali e le coppe: ma non solo. Il presidente della Uefa infatti incalzato dalle domande dei giornalisti, si è spinto ancora più in là, cominciando a fissare paletti e a prospettare scenari per quello che sarà il futuro del calcio europeo, aprendo pure a possibili grandi novità per il format delle competizioni. Ecco che allora per il numero 1 del calcio europeo, ammettendo di stare vivendo un momento straordinario e invitando a una certa flessibilità, pure fissa il primo paletto: “Il 3 agosto tutto dovrà essere completato, sia in Champions League che in Europa League”: misura necessaria per non andare a mettere in crisi anche la prossima stagione.

Si aggiunge poi anche probabili e corpose novità per i format di Champions ed Europa league, mosse necessarie per poter chiudere la stagione in tempo utile: “Il format non sarà un problema. Possiamo giocare con quello attuale o con uno nuovo, con partite secche in campo neutro o sorteggiando chi gioca in casa. La Final eight, o la Final Four, è una possibilità”. Insomma pare che al momento non manchino le idee per ricominciare il torneo: ciò che manca però è la certezza di poter scendere davvero in campo questa estate, visto l’imprevedibile andamento dell’emergenza sanitaria. In tal senso Ceferin ha aggiunto: “Abbiamo diversi piani per riavviare la Champions e l’Europa League a maggio, giugno, luglio o nel caso non tornassimo in campo di nuovo. C’è un gruppo di lavoro tra Uefa, campionati e club. Se le autorità non ci consentiranno di giocare, non potremo farlo. Dipendiamo dai governi nazionali. In ogni caso è meglio a porte chiuse e in televisione, il calcio è ciò che la gente vuole”.



