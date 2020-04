Coronavirus UEFA/ Dal Brasile: l’OMS chiede lo stop agli eventi fino a fine 2021

Pubblicità

Mentre in Italia come nel resto del mondo si sta valutando delle possibilità di ripresa delle attività sportive, in primis per il mondo del calcio, ecco che una nuova indiscrezione che arriva dal Brasile fa già tremare gli appassionati, che non vedono l’ora di rivedere in azione i propri beniamini, quando chiaramente verrà superata l’emergenza coroavirus. Stando a quanto riporta il portale brasiliano Veja (e riferito dal portale vocegiallorossa.it), pare che l’OMS, in questi giorni abbia avuto una importante discussione con l’UEFA e club principali, per discutere del prossimo calendario degli eventi sportivi sul continente. E sempre secondo a queste voci brasiliane, pare che esponenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità abbiano proposto lo stop a tutti gli eventi e competizioni europee fino alla fine del 2021. La conference call, durata più di due ore e mezza poi non si sarebbe affatto svolta su toni cordiali.

CORONAVIRUS UEFA: GIORNI DECISIVI PER LA RIPRESA DELLA STAGIONE

Se fosse vero, la richiesta dell’oMS di fermare ogni evento UEFA fino alla fine del 2021, comporterebbe conseguenze anche economiche di portata smisurata. Come ci riportano i media brasiliani infatti, la perdita stimata per il calcio europeo sarebbe sui 4,1 miliardi se le partite di questa stagione non venissero giocate: e in vista della cancellazione pure dell’annata 2020-2021 il collasso sarebbe inevitabile. La prospettiva dunque, è ancor più drammatica e per il momento nessuna decisione o parare ufficiale è stato ancora espresso dai diretti interessati. Di certo è che la UEFA, in questi giorni dovrebbe, in seguito a colloqui con le Leghe e federazioni, fissare le nuove linee guide per la chiusura delle coppe del continente per il 2019-2020: la federazione infatti fino ad ora si è detta sempre motivata a chiudere, pur in “condizioni di sicurezza” la stagione sul campo. Staremo a vedere.



