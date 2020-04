Coronavirus Uk, 14mila morti, 109mila casi/ Dispositivi di protezione quasi esauriti

Pubblicità

Altro giorno di quarantena causa coronavirus in Uk, nel Regno Unito. Come comunicato dalla mappa della John Hopkins University, gli ultimi dati aggiornati parlano di 14.576 vittime, al quinto posto fra le nazioni con più morti al mondo per covid-19, dietro alla Francia e davanti al Belgio. Gli infetti, invece, sono cresciuti nelle ultime 24 ore a 109.769, sesta posizione assoluta a livello mondiale dietro a Stati Uniti, Spagna, Italia, Francia e Germania. Così come in molte altre nazioni europee, a cominciare dal Belpaese, passando per la nazione iberica e arrivando fino all’oltralpe, si dibatte in Gran Bretagna circa il reale numero di vittime nelle case di cura. A riguardo va segnalato come “Care England”, associazione che rappresenta le case di cura indipendenti, teme che il bilancio possa essere di addirittura 7500 vittime, nonostante l’ufficio per le statistiche nazionali abbia registrato fino al 3 aprile scorso solamente 217 decessi.

Pubblicità

CORONAVIRUS UK: SCARSITA’ DI MATERIALE PROTETTIVO PER I MEDICI

Numeri decisamente contrastanti, ma l’ad di Care England, il professore Martin Green ha spiegato: “Se osserviamo il tasso di mortalità dal primo aprile, e lo confrontiamo con quelli degli anni precedenti, stimiamo che circa 7.500 persone potrebbero essere decedute a causa di Covid-19”. Cifre che restano comunque difficile da confermare, anche perchè, come ha spiegato ancora l’amministratore delegato, senza test non vi è una cifra assoluta. A riguardo, il segretario alla salute, Matt Hancock, ha fatto sapere che i dati ufficiali sulle persone che muoiono da coronavirus nelle case di cura, saranno disponibili molto presto. Nel frattempo anche in Gran Bretagna c’è scarsità di materiale di protezione per il personale sanitario. Ne ha parlato Niall Dickson, amministratore delegato della Confederazione NHS, che ai microfoni di BBC Radio 4 ha spiegato: “Penso che vi sia una forte possibilità che in ospedale si possano esaurire l’equipaggiamento necessario ai medici per trattare i pazienti da covid-19”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA