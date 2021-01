Coronavirus Uk, 68mila casi e 1.300 morti/ In Germania Merkel spiega “Mesi peggiori”

Nuova campagna contro il coronavirus da parte del Regno Unito. Dopo il record storico di oltre 68mila casi in un solo giorno, con l’aggiunta di ben 1.300 vittime, oltre manica è stato lanciato lo slogan “Comportati come se avessi il virus”, su idea del professor Chris Whitty, consigliere medico-scientifico del primo ministro Boris Johnson. Viene quindi chiesto ai britannici di “restare a casa”, aggiungendo che “I vaccini ci danno una speranza per il futuro – l’appello nel messaggio pubblicato in televisione e sui social media – ma per il momento dobbiamo tutti stare a casa, proteggere il Servizio sanitario, salvare vite”.

Nel Regno Unito la recente variante inglese del coronavirus ha fatto schizzare alle stelle il numero dei contagiati e al momento non si vede la luce in fondo al tunnel. Dal Regno Unito alla Germania dove i casi di coronavirus continuano ad allarmare; ieri, a riguardo, sono stati scoperti 24.694 nuovi contagi con l’aggiunta di 1.083 decessi per covid, così come reso noto dall’RKI, il Robert Koch Institute.

CORONAVIRUS GERMANIA, MERKEL: “VACCINO E’ SPERANZA”

Da quando è scoppiata l’emergenza il numero di persone infette ha toccato quota 1.891.581 unità, di conseguenza è molto probabile che durante la prossima settimana si raggiunga il triste traguardo di due milioni di contagi. Che la situazione sia tutt’altro che rosea lo si capisce anche dalle parole rilasciate dalla Cancelliera Angela Merkel, che ha ribadito che: “Abbiamo ancora davanti i mesi peggiori della pandemia”, aggiungendo che “un pezzo di speranza” arriva dai vaccini. Infine la situazione coronavirus in Francia, dove sono già stati individuati una ventina di casi della famosa variante inglese, di conseguenza il governo transalpino ha deciso di mantenere le frontiere con la Gran Bretagna chiuse “fino a nuovo ordine”, così come annunciato dal primo ministro francese, Jean Castex, che ha altresì fatto sapere ai cittadini che numerose restrizioni verranno prolungate. Ieri sono stati scoperti 19.814 nuovi contagi di covid con l’aggiunta di 281 morti.



