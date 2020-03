Coronavirus: Ursula Bennardo, compagna Sossio Aruta/ Video messaggi “Mi manchi tanto”

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è giunto un video messaggio da parte di Ursula Bennardo, la compagna di Sossio Aruta. La dolce metà dell’ex di Uomini e Donne, ha voluto rassicurare lo stesso circa il fatto che tutti i suoi famigliari e amici stiano bene: “Ciao Sossio, noi stiamo tutti bene, stanno tutti bene, mi manchi tanto tanto tanto, ma spero di vederti un po’ più in la”. Visibilmente commosso Sossio, che non è riuscito a trattenere le lacrime nel vedere in video il messaggio della sua compagna, e nell’ascoltare le sue parole e la sua voce. I concorrenti del reality show di casa Canale 5 sono rimasti in generale provati nell’apprendere le ultime novità sul coronavirus in Italia, con l’epidemia che per ora non sembra volersi fermare.

Da 48 ore a questa parte la nostra penisola è divenuta una zona rossa, ma per molti governatori ed esponenti politici bisognerebbe fare di più, chiudendo anche negozi, fabbriche e uffici. Tornando ad Ursula Bennardo, la storia con Sossio è stata decisamente un ottovolante, fra punti alti ed altri bassissimi. Dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, i due si sono fidanzati, ma a Temptation Island Vip hanno successivamente rotto. Sossio e Ursula si sono poi riavvicinati nuovamente sempre grazie al dating show di Maria De Filippi, e attualmente sono più uniti che mai per via anche della dolce attesa di lei. Clicca qui per il videomessaggio

